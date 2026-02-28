Россия готовится к наступлению на "пояс крепостей" в Донецкой области
Россия готовится к наступлению на "пояс крепостей" в Донецкой области

Наступление армии РФ в 2026 году – к чему готовиться
Читати українською
Источник:  ISW

Последние события на поле боя свидетельствуют о том, что армия РФ уже приступила к подготовке к весенне-летнему наступлению 2026 года. Скорее всего, в этот раз целью для врага станет украинский "пояс крепостей" в Донецкой области. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Главные тезисы

  • Армия РФ уже перебрасывет подкрепление на Славянское направление.
  • Однако ей не хватает сил и ресурсов для решающего прорыва.

Наступление армии РФ в 2026 году — к чему готовиться

Американские аналитики обратили внимание на то, что за последние дни российские захватчики обстреляли Беленькое.

Что важно понимать, оно находится в северной части “пояса".

Как отмечают специалисты, фактически речь идет о первом случае, когда армия РФ атакует Краматорск или его окрестности со ствольной артиллерии.

Команда ISW расценивает этот обстрел как старт артиллерийской подготовки врага к потенциальному весенне-летнему наступлению 2026 года.

Вероятно, после завершения артиллерийской подготовки российская армия приступит к наземной фазе этого наступления в ближайшее время, — предупреждают американские аналитики.

Нельзя также игнорировать тот факт, что россияне начали кампанию воздушного перехвата на южной части "пояса крепостей".

Активные действия врага уже зафиксированы на трассе H-20, которая является ключевой наземной линией связи — именно она соединяет города "пояса".

По убеждению экспертов, если россияне все-таки начнут такое наступление, то оно будет продолжаться годами, ведь у армии РФ нет сил для прорыва.

