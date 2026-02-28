Росія готується до наступу на "пояс фортець" у Донецькій області

Останні події на полі бою свідчать про те, що армія РФ уже розпочала підготовку до весняно-літнього наступу 2026 року. Найімовірніше, цього разу ціллю для ворога стане український "пояс фортець" у Донецькій області. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Наступ армії РФ у 2026 році — до чого готуватися

Американські аналітики звернули увагу на те, що протягом останніх днів російські загарбники обстріляли Біленьке.

Що важливо розуміти, воно знаходиться поблизу північного краю "Фортечного поясу”.

Як зазначають фахівці, фактично йдеться про перший випадок, коли армія РФ атакувати Краматорськ або його околиці зі ствольної артилерії.

Команда ISW розцінила цей обстріл як старт артилерійської підготовки ворога до потенційного весняно-літнього наступу 2026 року.

Ймовірно, після завершення артилерійської підготовки російська армія розпочне наземну фазу цього наступу найближчим часом, — попереджають американські аналітики.

Не можна також ігнорувати той факт, що росіяни розпочали кампанію повітряного перехоплення на південному краю "Фортечного поясу".

Активні дії ворога уже зафіксовані на трасі H-20, що є ключовою наземною лінією зв'язку — саме вона з'єднує міста "Фортечного поясу".

На переконання експертів, якщо росіяни все ж розпочнуть такий наступ, то він буде тривати роками, адже в армії РФ немає сил для прориву.