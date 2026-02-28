Путін планує вийти з мирних перемовин — інсайдери
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін планує вийти з мирних перемовин — інсайдери

Путін
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Як стверджують анонімні джерела Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін усвідомив, що український лідер Володимир Зеленський не збирається йти на територіальні поступки, як того вимагає Кремль. На цьому тлі він почав замислюватися про вихід з мирного процесу.

Головні тези:

  • Кремль нібито готовий підписати меморандум про мирну угоду за умови виведення українських військ з Донецької області.
  • Росія не планує допускати іноземні війська на територію України.

Путін нічого не може добитися від України за столом переговорів

Згідно з даними інсайдерів, уже наступного тижня відбудеться раунд мирних перемовин, який матиме вирішальне значення для досягнення Києвом та Москою угоди про умови припинення війни.

Однак глава Кремля уже зрозумів, що президент України не збирається йти на територіальні поступки, тому готується до виходу з переговорів.

Попри це, стверджуєються, що влада РФ налаштована підписати проєкт меморандуму про мирну угоду, якщо Володимир Зеленський щгодиться вивести війська з решти території Донецької області.

За цим швидко послідує саміт президентів Володимира Путіна, Дональда Трампа і Володимира Зеленського для підтвердження угоди, що призведе до взаємного виведення російської та української армій,  — заявив один із інсайдерів.

У Кремлі продовжують запевняти, що готові вивести війська з північно-східних районів України — Сумської та Харківської областей, а також Дніпропетровської області.

Москва нібито обіцяє більше не добиватися збільшення території в південних районах Херсона і Запоріжжя.

Росія погодиться на моніторинг перемир'я під керівництвом США, хоча і не допустить присутності іноземних військ в Україні, а також відмовиться від вимоги обмежити чисельність української армії, — додав ще один інсайдер.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські війська рознесли 8 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль завдав ударів по Ірану та Лівану — фото і відео
Ізраїль атакує Іран та Ліван - що відомо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оголосив масштабну військову операцію проти Ірану
The White House
Трамп підтвердив удари по Ірану

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?