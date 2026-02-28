Путін планує вийти з мирних перемовин — інсайдери

Як стверджують анонімні джерела Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін усвідомив, що український лідер Володимир Зеленський не збирається йти на територіальні поступки, як того вимагає Кремль. На цьому тлі він почав замислюватися про вихід з мирного процесу.

Путін нічого не може добитися від України за столом переговорів

Згідно з даними інсайдерів, уже наступного тижня відбудеться раунд мирних перемовин, який матиме вирішальне значення для досягнення Києвом та Москою угоди про умови припинення війни.

Однак глава Кремля уже зрозумів, що президент України не збирається йти на територіальні поступки, тому готується до виходу з переговорів.

Попри це, стверджуєються, що влада РФ налаштована підписати проєкт меморандуму про мирну угоду, якщо Володимир Зеленський щгодиться вивести війська з решти території Донецької області.

За цим швидко послідує саміт президентів Володимира Путіна, Дональда Трампа і Володимира Зеленського для підтвердження угоди, що призведе до взаємного виведення російської та української армій, — заявив один із інсайдерів. Поширити

У Кремлі продовжують запевняти, що готові вивести війська з північно-східних районів України — Сумської та Харківської областей, а також Дніпропетровської області.

Москва нібито обіцяє більше не добиватися збільшення території в південних районах Херсона і Запоріжжя.