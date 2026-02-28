Путин планирует выйти из мирных переговоров — инсайдеры
Путин планирует выйти из мирных переговоров — инсайдеры

Путин ничего не может добиться от Украины за столом переговоров
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Как утверждают анонимные источники Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин понял, что украинский лидер Владимир Зеленский не собирается идти на территориальные уступки, как того требует Кремль. На этом фоне он стал задумываться о выходе из мирного процесса.

Главные тезисы

  • Кремль якобы готов подписать меморандум о мирном соглашении при условии вывода украинских войск из Донецкой области.
  • Россия не намерена допускать иностранные войска на территорию Украины.

Путин ничего не может добиться от Украины за столом переговоров

Согласно данным инсайдеров, уже на следующей неделе состоится раунд мирных переговоров, который будет иметь решающее значение для достижения Киевом и Москвой соглашения об условиях прекращения войны.

Однако глава Кремля понял, что президент Украины не собирается идти на территориальные уступки, поэтому готовится к выходу из переговоров.

Несмотря на это, утверждается, что власти РФ настроены подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Владимир Зеленский согласится вывести войска из остальной территории Донецкой области.

За этим скоро последует саммит президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского для подтверждения соглашения, что приведет к взаимному выводу российской и украинской армий, заявил один из инсайдеров.

В Кремле продолжают уверять, что готовы вывести войска из северо-восточных районов Украины — Сумской и Харьковской областей, а также из Днепропетровской области.

Москва якобы обещает больше не добиваться увеличения территории в южных районах Херсонской и Запорожской областей.

Россия согласится на мониторинг перемирия под руководством США, хотя и не допустит присутствия иностранных войск в Украине, а также откажется от требования ограничить численность украинской армии, — добавил еще один инсайдер.

