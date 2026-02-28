Путин планирует выйти из мирных переговоров — инсайдеры

Как утверждают анонимные источники Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин понял, что украинский лидер Владимир Зеленский не собирается идти на территориальные уступки, как того требует Кремль. На этом фоне он стал задумываться о выходе из мирного процесса.

Путин ничего не может добиться от Украины за столом переговоров

Согласно данным инсайдеров, уже на следующей неделе состоится раунд мирных переговоров, который будет иметь решающее значение для достижения Киевом и Москвой соглашения об условиях прекращения войны.

Однако глава Кремля понял, что президент Украины не собирается идти на территориальные уступки, поэтому готовится к выходу из переговоров.

Несмотря на это, утверждается, что власти РФ настроены подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Владимир Зеленский согласится вывести войска из остальной территории Донецкой области.

За этим скоро последует саммит президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского для подтверждения соглашения, что приведет к взаимному выводу российской и украинской армий, заявил один из инсайдеров. Поделиться

В Кремле продолжают уверять, что готовы вывести войска из северо-восточных районов Украины — Сумской и Харьковской областей, а также из Днепропетровской области.

Москва якобы обещает больше не добиваться увеличения территории в южных районах Херсонской и Запорожской областей.