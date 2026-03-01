Ми почали звільняти більше територій, аніж втрачати — Чмут
Категорія
Україна
Дата публікації

Ми почали звільняти більше територій, аніж втрачати — Чмут

ЗСУ
Джерело:  online.ua

Україна здобула нову важливу перемогу у війні проти Росії, адже пережила одну з найскладніших зим у своїй історії і не зламалася. На це звернув увагу голова фонду "Повернись живим", представник Міністерства оборони України в Наглядовій раді Агентства оборонних закупівель Тарас Чмут. 

Головні тези:

  • Новий контрнаступ ЗСУ уже приніс вагомі результати.
  • Україна виграла битву за зиму.

Чмут заявив про позитивні зміни на фронті

Як вважає голова фонду "Повернись живим", уже зараз точно можна сказати, що Росія програла “битву за зиму”, а Україна її виграла.

Перший день весни. Сонячний день довшає. Стає тепліше. Україна продовжує боротьбу. На фронті, вперше за багато місяців, а може й років, ми почали звільняти більше територій аніж втрачати.

Тарас Чмут

Тарас Чмут

Голова фонду "Повернись живим"

На тлі нових позитивних змін на полі бою представник Міністерства оборони України висловив вдячність усім героями, які тримають фронт.

Дякуємо силам протиповітряної оборони. Енергетикам. Комунальникам. Місцевій та центральній владі. І кожному з нас, за стійкість. Україна виграла битву за зиму, — наголосив Тарас Чмут.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін уперше відреагував на ліквідацію свого союзника Хаменеї
Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський закликає ЄС до конфіскації танкерів тіньового флоту РФ
Володимир Зеленський
Зеленський закликає ЄС до нових рішучих кроків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Гуляйпільський напрямок — найгарячіший". Що замислила армія РФ на півдні
Як розвивається ситуація на Гуляйпільському напрямку

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?