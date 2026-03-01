Ми почали звільняти більше територій, аніж втрачати — Чмут

Україна здобула нову важливу перемогу у війні проти Росії, адже пережила одну з найскладніших зим у своїй історії і не зламалася. На це звернув увагу голова фонду "Повернись живим", представник Міністерства оборони України в Наглядовій раді Агентства оборонних закупівель Тарас Чмут.
Головні тези:
- Новий контрнаступ ЗСУ уже приніс вагомі результати.
- Україна виграла битву за зиму.
Чмут заявив про позитивні зміни на фронті
Як вважає голова фонду "Повернись живим", уже зараз точно можна сказати, що Росія програла “битву за зиму”, а Україна її виграла.
На тлі нових позитивних змін на полі бою представник Міністерства оборони України висловив вдячність усім героями, які тримають фронт.
