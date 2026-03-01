Ми почали звільняти більше територій, аніж втрачати — Чмут

Україна здобула нову важливу перемогу у війні проти Росії, адже пережила одну з найскладніших зим у своїй історії і не зламалася. На це звернув увагу голова фонду "Повернись живим", представник Міністерства оборони України в Наглядовій раді Агентства оборонних закупівель Тарас Чмут.

Чмут заявив про позитивні зміни на фронті

Як вважає голова фонду "Повернись живим", уже зараз точно можна сказати, що Росія програла “битву за зиму”, а Україна її виграла.

Перший день весни. Сонячний день довшає. Стає тепліше. Україна продовжує боротьбу. На фронті, вперше за багато місяців, а може й років, ми почали звільняти більше територій аніж втрачати. Тарас Чмут Голова фонду "Повернись живим"

На тлі нових позитивних змін на полі бою представник Міністерства оборони України висловив вдячність усім героями, які тримають фронт.