Росія обстріляла Херсон — загинули 4 літніх людей
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Російські окупанти вбили ще 4 мирних українців
Read in English

1 березня, близько 13:20, російські загарбники здійснили новий обстріл Корабельного району Херсона. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя одразу чотирьох мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • Першими жертвами нової російської атаки стали двоє літніх жінок.
  • За життя ще двох пенсіонерів боролися медики, однак врятувати їх не вдалося.

Перші подробиці повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Близько 13:20 російські терористи обстріляли Корабельний район Херсона. Попередньо, внаслідок ворожих ударів загинули троє людей. Ще двоє херсонців дістали поранень і нині перебувають у лікарні. Інформація уточнюється.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Голова Херсонської ОДА

Трохи пізніше він підтвердив, що внаслідок російської атаки на Корабельний район загинули двоє літніх жінок, які перебували біля підʼїзду будинку.

Окрім того, Прокудін додав, що ше двоє містян — 85-річна жінка та 63-річний чоловік — дістали вибухові травми, множинні уламкові поранення голови та тулуба.

Їх оперативно шпиталізували, однак врятувати життя літніх людей не вдалося.

У лікарні померли 85-річна жінка та 63-річний чоловік, які були тяжко поранені через російський удар по Корабельному району. Мої співчуття рідним вбитих, — заявив згодом Прокудін.

