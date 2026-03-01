Росія обстріляла Херсон — загинули 4 літніх людей

1 березня, близько 13:20, російські загарбники здійснили новий обстріл Корабельного району Херсона. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя одразу чотирьох мирних мешканців міста.
Головні тези:
- Першими жертвами нової російської атаки стали двоє літніх жінок.
- За життя ще двох пенсіонерів боролися медики, однак врятувати їх не вдалося.
Російські окупанти вбили ще 4 мирних українців
Перші подробиці повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
Трохи пізніше він підтвердив, що внаслідок російської атаки на Корабельний район загинули двоє літніх жінок, які перебували біля підʼїзду будинку.
Окрім того, Прокудін додав, що ше двоє містян — 85-річна жінка та 63-річний чоловік — дістали вибухові травми, множинні уламкові поранення голови та тулуба.
Їх оперативно шпиталізували, однак врятувати життя літніх людей не вдалося.
