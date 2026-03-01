ДШВ прорвали лінію оборони армії РФ на Олександрівському напрямку — відео
ДШВ прорвали лінію оборони армії РФ на Олександрівському напрямку — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Новий прорив ДШВ на фронті - перші подробиці

1 березня офіційно стало відомо, що воїни 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України змогли успішно прорвати лінію оборони російських загарбників на Олександрівському напрямку.

Головні тези:

  • Першими під удари ДШВ потрапили ворожі вогневі споруди.
  • Ба більше, зірвано плани армії РФ щодо подальшого наступу. 

Новий прорив ДШВ на фронті — перші подробиці

З новою заявою виступило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Воно офіційно підтвердило, що прорив оборони на Олександрівському напрямку — це насамперед результат успішної операції 132 окремого розвідувального батальйону 7 КШР ДШВ ЗС України.

Наземні бойові групи розвідки “CG132” 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу ШР ДШВ ЗС України прорвали лінію оборони противника на Олександрівському напрямку, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, наголошується, що у межах цієї операції було успішно ліквідовано ворожі вогневі споруди, особовий склад, місця збереження боєприпасів російських загарбників.

Завдяки професійним діям розвідників, зірвано плани ворога щодо подальшого наступу. Це дозволило відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів. Розвідка попереду! — наголошують у ДШВ.

"Гуляйпільський напрямок — найгарячіший". Що замислила армія РФ на півдні
Як розвивається ситуація на Гуляйпільському напрямку
Ми почали звільняти більше територій, аніж втрачати — Чмут
ЗСУ
Росія обстріляла Херсон — загинули 4 літніх людей
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Російські окупанти вбили ще 4 мирних українців

