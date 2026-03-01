ДШВ прорвали лінію оборони армії РФ на Олександрівському напрямку — відео

1 березня офіційно стало відомо, що воїни 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України змогли успішно прорвати лінію оборони російських загарбників на Олександрівському напрямку.

Новий прорив ДШВ на фронті — перші подробиці

З новою заявою виступило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Воно офіційно підтвердило, що прорив оборони на Олександрівському напрямку — це насамперед результат успішної операції 132 окремого розвідувального батальйону 7 КШР ДШВ ЗС України.

Наземні бойові групи розвідки “CG132” 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу ШР ДШВ ЗС України прорвали лінію оборони противника на Олександрівському напрямку, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Окрім того, наголошується, що у межах цієї операції було успішно ліквідовано ворожі вогневі споруди, особовий склад, місця збереження боєприпасів російських загарбників.