Силы обороны Украины поразили более 151 тыс целей армии РФ в марте

Министерство обороны сообщило, что за март Силы обороны Украины поразили более 151 тысячи целей врага.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно поразили более 151 тыс. целей армии РФ в марте, свидетельствуя об эффективности и системной работе.
- Дроны-перехватчики проявили высокую эффективность в уничтожении российских ударных беспилотников, включая модели Shahed и Гербера.
151 тыс целей армии РФ поражено в марте
В ведомстве отметили, что за этими показателями стоит системная и упорная работа украинских военных, а также усовершенствование уже имеющихся решений и внедрение новых технологий.
В министерстве поблагодарили украинских воинов за точность и эффективность на поле боя.
В последнее время подразделения сил беспилотных систем провели ряд результативных операций в Крыму и на востоке Украины. В частности, в начале апреля СБС совместно с ГУР нанесли масштабный удар по полуострову, во время которого был поражен самолет Ан-72П и уничтожен склад с российскими ударными дронами "Орион".
Кроме того, операторы ССС во взаимодействии с СБУ нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату, из-за чего на одном из ключевых промышленных объектов оккупантов остановилось производство. В конце марта украинские военные также сорвали запуск вражеских беспилотников "Гербера" на Донецком направлении и уничтожили ЗРК "Тор".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-