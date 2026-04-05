Силы обороны Украины поразили более 151 тыс целей армии РФ в марте

Министерство обороны сообщило, что за март Силы обороны Украины поразили более 151 тысячи целей врага.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно поразили более 151 тыс. целей армии РФ в марте, свидетельствуя об эффективности и системной работе.
  • Дроны-перехватчики проявили высокую эффективность в уничтожении российских ударных беспилотников, включая модели Shahed и Гербера.

В ведомстве отметили, что за этими показателями стоит системная и упорная работа украинских военных, а также усовершенствование уже имеющихся решений и внедрение новых технологий.

Отдельно в Минобороны отметили рост эффективности дронов-перехватчиков, которые все результативнее уничтожают российские ударные беспилотники типа Shahed и "Гербера".

В министерстве поблагодарили украинских воинов за точность и эффективность на поле боя.

В последнее время подразделения сил беспилотных систем провели ряд результативных операций в Крыму и на востоке Украины. В частности, в начале апреля СБС совместно с ГУР нанесли масштабный удар по полуострову, во время которого был поражен самолет Ан-72П и уничтожен склад с российскими ударными дронами "Орион".

Кроме того, операторы ССС во взаимодействии с СБУ нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату, из-за чего на одном из ключевых промышленных объектов оккупантов остановилось производство. В конце марта украинские военные также сорвали запуск вражеских беспилотников "Гербера" на Донецком направлении и уничтожили ЗРК "Тор".

