Силы обороны Украины поразили более 151 тыс целей армии РФ в марте

Министерство обороны сообщило, что за март Силы обороны Украины поразили более 151 тысячи целей врага.

В ведомстве отметили, что за этими показателями стоит системная и упорная работа украинских военных, а также усовершенствование уже имеющихся решений и внедрение новых технологий.

Отдельно в Минобороны отметили рост эффективности дронов-перехватчиков, которые все результативнее уничтожают российские ударные беспилотники типа Shahed и "Гербера".

В министерстве поблагодарили украинских воинов за точность и эффективность на поле боя.

В последнее время подразделения сил беспилотных систем провели ряд результативных операций в Крыму и на востоке Украины. В частности, в начале апреля СБС совместно с ГУР нанесли масштабный удар по полуострову, во время которого был поражен самолет Ан-72П и уничтожен склад с российскими ударными дронами "Орион".