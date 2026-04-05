Сили оборони України уразили понад 151 тис цілей армії РФ у березні

151 тис цілей армії РФ уражено у березні

У відомстві зазначили, що за цими показниками стоїть системна й наполеглива робота українських військових, а також удосконалення вже наявних рішень і впровадження нових технологій.

Окремо в Міноборони наголосили на зростанні ефективності дронів-перехоплювачів, які дедалі результативніше знищують російські ударні безпілотники типу Shahed і "Гербера".

У міністерстві подякували українським воїнам за влучність та ефективність на полі бою.

Останнім часом підрозділи Сил безпілотних систем провели низку результативних операцій у Криму та на сході України. Зокрема, на початку квітня СБС спільно з ГУР завдали масштабного удару по півострову, під час якого було уражено літак Ан-72П та знищено склад із російськими ударними дронами "Оріон".