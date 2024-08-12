Силы обороны Украины зафиксировали перемещение российских подразделений с Приднепровского направления

В оперативной группировке войск "Таврия" заявили о том, что в настоящее время фиксируется перемещение войск РФ, в том числе из Приднепровского направления на другие направления, в том числе на Курское.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают удерживать оборону в селе Крынки, несмотря на разрушения после интенсивных вражеских обстрелов и авиаударов.
- Перемещения российских войск могут быть связаны с различными стратегиями обороны Украины, включая отвод внимания от других направлений.
- Левобережье Херсонщины является одним из наиболее активных направлений в операционной зоне группировки, где Россия проводит попытки штурмов ежедневно.
Армия РФ перебрасывает боеспособные подразделения на Курское направление
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, в ответ на вопрос, видит ли он какое-либо перемещение сил из Таврического направления в другие места.
Спикер объяснил, что когда на Приднепровском направлении было большое количество российского личного состава, то штурмовых действий было меньше.
По его словам, "все может быть".
Они могут опасаться, возможно, наших наступательных действий. Но я думаю, что это все нужно обнаружить со временем, потому что пока мы говорим только об одном дне и о статистике одного дня.
Что происходит в районе Крынок на левобережье Херсона
По информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, преступная армия РФ почти полностью разрушила Крынки на левобережье Херсонщины, однако украинские военные продолжают держать оборону в этом районе.
Представитель ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что во всей операционной зоне группировки именно левобережье Херсонщины является наиболее активным направлением, ведь оккупационная армия РФ почти ежедневно проводит попытки штурмов здесь.
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