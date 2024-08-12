Силы обороны Украины зафиксировали перемещение российских подразделений с Приднепровского направления
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины зафиксировали перемещение российских подразделений с Приднепровского направления

Крынки
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В оперативной группировке войск "Таврия" заявили о том, что в настоящее время фиксируется перемещение войск РФ, в том числе из Приднепровского направления на другие направления, в том числе на Курское.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают удерживать оборону в селе Крынки, несмотря на разрушения после интенсивных вражеских обстрелов и авиаударов.
  • Перемещения российских войск могут быть связаны с различными стратегиями обороны Украины, включая отвод внимания от других направлений.
  • Левобережье Херсонщины является одним из наиболее активных направлений в операционной зоне группировки, где Россия проводит попытки штурмов ежедневно.

Армия РФ перебрасывает боеспособные подразделения на Курское направление

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, в ответ на вопрос, видит ли он какое-либо перемещение сил из Таврического направления в другие места.

Да, я подтверждаю... о том, что есть перемещение с Приднепровского, в частности, направления, и не только по этому направлению — вражеских подразделений, некоторых батальонов, других частей — на другие направления, очевидно, что и на Курское тоже, где у россиян сейчас больше всего дыр в обороне. Но здесь есть несколько обратная логика (россиян — ред.) — ее еще нужно понять, в чем подвох, так сказать.

Дмитрий Лиховий

Дмитрий Лиховий

Спикер ОСУВ "Таврия"

Спикер объяснил, что когда на Приднепровском направлении было большое количество российского личного состава, то штурмовых действий было меньше.

А когда их начали забирать, латать их охримову свиту на, в том числе, Курское направление, то вчера уже было резкое оживление — на Приднепровском направлении, на левобережье Днепра. Я думаю, что должно пройти несколько дней, чтобы понять, были ли это российские показательные действия — если они хотят показать якобы, что, несмотря на уменьшение их защитных порядков, они способны атаковать и дальше, или это, возможно, какой-то другой замысел.

По его словам, "все может быть".

Они могут опасаться, возможно, наших наступательных действий. Но я думаю, что это все нужно обнаружить со временем, потому что пока мы говорим только об одном дне и о статистике одного дня.

Что происходит в районе Крынок на левобережье Херсона

По информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, преступная армия РФ почти полностью разрушила Крынки на левобережье Херсонщины, однако украинские военные продолжают держать оборону в этом районе.

При этом было учтено и обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Сама деревня практически полностью уничтожена. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах и на левом берегу Днепра, — объясняет Лиховой.

Представитель ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что во всей операционной зоне группировки именно левобережье Херсонщины является наиболее активным направлением, ведь оккупационная армия РФ почти ежедневно проводит попытки штурмов здесь.

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