Сили оборони України зафіксували переміщення російських підрозділів з Придніпровського напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України зафіксували переміщення російських підрозділів з Придніпровського напрямку

Кринки
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

В оперативному угрупованні військ "Таврія" заявили про те, що наразі фіксується переміщення військ РФ, зокрема з Придніпровського напрямку на інші напрямки, у тому числі на Курський.

Головні тези:

  • Російські війська частково переміщують з Придніпровського напрямку на Курський.
  • ЗСУ тримають оборону в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини, не дивлячись на інтенсивні ворожі обстріли та авіаудари.
  • Лівобережжя Херсонщини визначено найбільш активним напрямком угруповання, де відбуваються регулярні спроби штурму російськими військами.
  • Російські дії можуть бути спрямовані на показові акції або відсторонення уваги від інших оборонних стратегій України.

Армія РФ перекидає всі боєздатні підрозділи на Курський напрямок

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, у відповідь на запитання, чи бачить він якесь переміщення сил з Таврійського напрямку в інші місця.

Так, я підтверджую... про те, що є переміщення із Придніпровського, зокрема, напрямку, і не тільки з цього напрямку — ворожих підрозділів, деяких батальйонів, інших частин — на інші напрямки, очевидно, що і на Курський також, де у росіян зараз найбільше дірок в обороні. Але тут є трохи обернена логіка (росіян — ред.) — її ще потрібно зрозуміти, у чому підвох, так би мовити.

Дмитро Лиховій

Дмитро Лиховій

Речник ОСУВ “Таврія”

Речник пояснив, що коли на Придніпровському напрямку була велика кількість російського особового складу, то штурмових дій було менше.

А коли їх почали забирати, латати їхню охрімову свиту на, у тому числі, Курський напрямок, то за вчора вже було різке пожвавлення — на Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра. Я думаю, що має минути кілька днів, щоб зрозуміти, чи це були російські показові дії — коли вони хочуть показати нібито, що попри зменшення їхніх захисних порядків, вони спроможні атакувати і далі, чи це, можливо, якийсь інший задум.

За його словами, "все може бути".

Вони можуть побоюватися, можливо, наших наступальних дій. Але я думаю, що це все потрібно виявити з часом, бо поки ми говоримо тільки про один день і про статистику одного дня.

Що відбувається в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини

За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, злочинна армія РФ майже повністю зруйнувала Кринки на лівобережжі Херсонщини, однак українські військові продовжують тримати оборону в цьому районі. 

При цьому була врахована і обставина, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра, — пояснює Лиховій.

Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що у всій операційній зоні угруповання саме лівобережжя Херсонщини є найбільш активним напрямком, адже окупаційна армія РФ майже щодня проводить спроби штурмів тут.

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