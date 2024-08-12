Сили оборони України зафіксували переміщення російських підрозділів з Придніпровського напрямку

В оперативному угрупованні військ "Таврія" заявили про те, що наразі фіксується переміщення військ РФ, зокрема з Придніпровського напрямку на інші напрямки, у тому числі на Курський.
Головні тези:
- Російські війська частково переміщують з Придніпровського напрямку на Курський.
- ЗСУ тримають оборону в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини, не дивлячись на інтенсивні ворожі обстріли та авіаудари.
- Лівобережжя Херсонщини визначено найбільш активним напрямком угруповання, де відбуваються регулярні спроби штурму російськими військами.
- Російські дії можуть бути спрямовані на показові акції або відсторонення уваги від інших оборонних стратегій України.
Армія РФ перекидає всі боєздатні підрозділи на Курський напрямок
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, у відповідь на запитання, чи бачить він якесь переміщення сил з Таврійського напрямку в інші місця.
Речник пояснив, що коли на Придніпровському напрямку була велика кількість російського особового складу, то штурмових дій було менше.
За його словами, "все може бути".
Вони можуть побоюватися, можливо, наших наступальних дій. Але я думаю, що це все потрібно виявити з часом, бо поки ми говоримо тільки про один день і про статистику одного дня.
Що відбувається в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини
За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, злочинна армія РФ майже повністю зруйнувала Кринки на лівобережжі Херсонщини, однак українські військові продовжують тримати оборону в цьому районі.
Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що у всій операційній зоні угруповання саме лівобережжя Херсонщини є найбільш активним напрямком, адже окупаційна армія РФ майже щодня проводить спроби штурмів тут.
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