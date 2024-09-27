По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на западе Украины в воскресенье, 29 сентября, должно произойти серьезное похолодание, дождь, а температура упадет до 10...+14° Цельсия.
Главные тезисы
- В воскресенье на западе Украины ожидается сильное похолодание до +14°C с дождями, требующее теплой одежды и зонта.
- Погода в западных регионах изменится с поступлением холодной воздушной массы из Северной Атлантики, сопровождаемой снижением температуры и усилением ветра.
- Прогнозы синоптиков предупреждают о непогоде и увеличении скорости ветра до 15-20 м/с в Закарпатье.
- В других регионах Украины, таких как Киев и Одесса, ожидаются изменения погоды с небольшой облачностью и ночными дождями.
- Жители Украины должны быть готовы к неприятным погодным условиям и соблюдать меры предосторожности из-за ожидаемого похолодания и усиления ветра.
Что известно о похолодании в Украине
По ее словам, погода будет достаточно некомфортной и неприятной.
В то же время приход похолодания в Киев пока задержится.
Что известно за прогнозы других синоптиков
По информации Закарпатского гидрометцентра, в выходные в регионе будет наблюдаться непогода.
Из-за поступления холодной воздушной массы из Северной Атлантики и прохождения фронтального раздела в течение 28-29 сентября в Закарпатье ожидается изменение погодных условий.
Также, по их данным, местами прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с и похолодание.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +13, а днем +21, небольшая облачность, дождь.
Во Львове в субботу ночью +13°, днем +18°, пасмурно, дождь. В воскресенье ночью +9°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.
В Луцке в субботу ночью +15, днем +21, небольшая облачность, дождь. В воскресенье — небольшая облачность, ночью +9°, днем +13°, дождь.
В Виннице в субботу будет облачно. Температура воздуха +16...+26°. В воскресенье температура будет +10°...+17°, пасмурно, дождь.
В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +23°. В воскресенье облачно с прояснениями, +18°...+22°.
В Харькове в субботу температура ночью будет +14°, днем +27°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +14...+24°, небольшая облачность.
В Днепре в субботу ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье температура составит +15...+24°, небольшая облачность.
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