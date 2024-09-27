По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на западе Украины в воскресенье, 29 сентября, должно произойти серьезное похолодание, дождь, а температура упадет до 10...+14° Цельсия.

Что известно о похолодании в Украине

В ближайшие выходные, в субботу и воскресенье, погода в западных областях Украины изменится. Завтра, в субботу, еще такие постепенные изменения, то есть сравнительно небольшое снижение температуры воздуха. Подойдут дожди вместе с атмосферным фронтом. А вот в воскресенье, дорогие обитатели западных областей, одевайтесь очень тепло, не забывайте зонты, возможно даже резиновики. В западных областях Украины в воскресенье ожидается сильное похолодание. Днем максимально не выше 10-14 градусов и плюс дожди, и местами даже сильные дожди, прогнозирует Диденко. Поделиться

По ее словам, погода будет достаточно некомфортной и неприятной.

На остальной территории Украины еще такая комфортная погода задержится. Разве что эти западные дожди дойдут до Винницкой области, Житомирской области. А так в целом +22...+26 градусов. А на востоке Украины даже до +27...+28, — добавляет синоптик. Поделиться

В то же время приход похолодания в Киев пока задержится.

Что известно за прогнозы других синоптиков

По информации Закарпатского гидрометцентра, в выходные в регионе будет наблюдаться непогода.

Из-за поступления холодной воздушной массы из Северной Атлантики и прохождения фронтального раздела в течение 28-29 сентября в Закарпатье ожидается изменение погодных условий.

Из-за поступления холодной воздушной массы из Северной Атлантики и прохождения фронтального раздела в течение 28-29 сентября в Закарпатье ожидается изменение погодных условий, прогнозируют синоптики. Поделиться

Также, по их данным, местами прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с и похолодание.