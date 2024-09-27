Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине. Когда ждать
Категория
Украина
Дата публикации

Синоптики прогнозируют существенное похолодание в Украине. Когда ждать

Осень в Украине
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Источник:  Наталка Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на западе Украины в воскресенье, 29 сентября, должно произойти серьезное похолодание, дождь, а температура упадет до 10...+14° Цельсия.

Главные тезисы

  • В воскресенье на западе Украины ожидается сильное похолодание до +14°C с дождями, требующее теплой одежды и зонта.
  • Погода в западных регионах изменится с поступлением холодной воздушной массы из Северной Атлантики, сопровождаемой снижением температуры и усилением ветра.
  • Прогнозы синоптиков предупреждают о непогоде и увеличении скорости ветра до 15-20 м/с в Закарпатье.
  • В других регионах Украины, таких как Киев и Одесса, ожидаются изменения погоды с небольшой облачностью и ночными дождями.
  • Жители Украины должны быть готовы к неприятным погодным условиям и соблюдать меры предосторожности из-за ожидаемого похолодания и усиления ветра.

Что известно о похолодании в Украине

В ближайшие выходные, в субботу и воскресенье, погода в западных областях Украины изменится. Завтра, в субботу, еще такие постепенные изменения, то есть сравнительно небольшое снижение температуры воздуха. Подойдут дожди вместе с атмосферным фронтом. А вот в воскресенье, дорогие обитатели западных областей, одевайтесь очень тепло, не забывайте зонты, возможно даже резиновики. В западных областях Украины в воскресенье ожидается сильное похолодание. Днем максимально не выше 10-14 градусов и плюс дожди, и местами даже сильные дожди, прогнозирует Диденко.

По ее словам, погода будет достаточно некомфортной и неприятной.

На остальной территории Украины еще такая комфортная погода задержится. Разве что эти западные дожди дойдут до Винницкой области, Житомирской области. А так в целом +22...+26 градусов. А на востоке Украины даже до +27...+28, — добавляет синоптик.

В то же время приход похолодания в Киев пока задержится.

Что известно за прогнозы других синоптиков

По информации Закарпатского гидрометцентра, в выходные в регионе будет наблюдаться непогода.

Из-за поступления холодной воздушной массы из Северной Атлантики и прохождения фронтального раздела в течение 28-29 сентября в Закарпатье ожидается изменение погодных условий.

Из-за поступления холодной воздушной массы из Северной Атлантики и прохождения фронтального раздела в течение 28-29 сентября в Закарпатье ожидается изменение погодных условий, прогнозируют синоптики.

Также, по их данным, местами прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с и похолодание.

  • Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +18°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +13, а днем +21, небольшая облачность, дождь.

  • Во Львове в субботу ночью +13°, днем +18°, пасмурно, дождь. В воскресенье ночью +9°, днем +13°, облачно с прояснениями, дождь.

  • В Луцке в субботу ночью +15, днем +21, небольшая облачность, дождь. В воскресенье — небольшая облачность, ночью +9°, днем +13°, дождь.

  • В Виннице в субботу будет облачно. Температура воздуха +16...+26°. В воскресенье температура будет +10°...+17°, пасмурно, дождь.

  • В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +23°. В воскресенье облачно с прояснениями, +18°...+22°.

  • В Харькове в субботу температура ночью будет +14°, днем +27°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +14...+24°, небольшая облачность.

  • В Днепре в субботу ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье температура составит +15...+24°, небольшая облачность.

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