Найближчими вихідними, у суботу та неділю, погода у західних областях України зміниться. Завтра, у суботу, ще такі поступові зміни, тобто, порівняно невелике зниження температури повітря. Підійдуть дощі разом з атмосферним фронтом. А ось у неділю, дорогі мешканці західних областей, одягайтеся дуже тепло, не забувайте парасолі, можливо навіть гумовики. У західних областях України у неділю очікується сильне похолодання. Вдень максимально не вище 10-14 градусів і плюс дощі, і місцями навіть сильні дощі, — прогнозує Діденко.