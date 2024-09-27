За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на заході України у неділю, 29 вересня, має відбутись серйозне похолодання, дощитиме, а температура впаде до 10°...+14° Цельсія.
Головні тези:
- Синоптики прогнозують серйозне похолодання на заході України вже цієї неділі, з температурою до +14°C.
- Погода на вихідних у західних областях України зміниться, очікується дощ та значне зниження температури.
- У західних регіонах України неділя принесе сильне похолодання, дощі та неприємні погодні умови, що вимагають додаткового теплого одягу.
- Прогнози синоптиків також передбачають зміну погоди в різних регіонах України, зокрема на Закарпатті.
- Гідрометцентри рекомендують бути обережними через очікуване посилення вітру та похолодання в різних частинах країни.
Що відомо про похолодання в Україні
За її словами, погода буде доволі некомфортною та неприємною.
Водночас, прихід похолодання до Києва поки що затримається.
Що відомо за прогнози інших синоптиків
За інформацією Закарпатського гідрометцентру, протягом вихідних у регіоні спостерігатиметься негода.
Через надходження холодної повітряної маси з Північної Атлантики та проходження фронтального розділу протягом 28-29 вересня на Закарпатті очікується зміна погодних умов.
Також, за їх даними, місцями прогнозується посилення вітру до 15-20 м/с й похолодання.
Згідно з прогнозом, у Києві в суботу буде невелика хмарність, температура повітря вночі +18°, вдень +27°. У неділю вночі очікується +13°, а вдень +21°, невелика хмарність, дощ.
У Львові в суботу вночі +13°, вдень +18°, похмуро, дощ. У неділю вночі +9°, вдень +13°, невелика хмарність, дощ.
У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +21°, невелика хмарність, дощ. У неділю — невелика хмарність, вночі +9°, вдень +13°, дощ.
У Вінниці в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря +16°...+26°. У неділю температура буде +10°...+17°, похмуро, дощ.
У суботу в Одесі буде ясно і безхмарно, температура вночі +19°, вдень +23°. У неділю — хмарно з проясненнями, +18°...+22°.
У Харкові в суботу температура вночі становитиме +14°, вдень +27°, ясно і безхмарно. У неділю стовпчики термометрів покажуть +14°...+24°, невелика хмарність.
У Дніпрі в суботу — ясно і безхмарно, температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю температура становитиме +15°...+24°, невелика хмарність.
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