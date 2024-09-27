Синоптики прогнозують істотне похолодання в Україні. Коли чекати
Категорія
Україна
Дата публікації

Синоптики прогнозують істотне похолодання в Україні. Коли чекати

Осінь в Україні
Джерело:  Наталка Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на заході України у неділю, 29 вересня, має відбутись серйозне похолодання, дощитиме, а температура впаде до 10°...+14° Цельсія.

Головні тези:

  • Синоптики прогнозують серйозне похолодання на заході України вже цієї неділі, з температурою до +14°C.
  • Погода на вихідних у західних областях України зміниться, очікується дощ та значне зниження температури.
  • У західних регіонах України неділя принесе сильне похолодання, дощі та неприємні погодні умови, що вимагають додаткового теплого одягу.
  • Прогнози синоптиків також передбачають зміну погоди в різних регіонах України, зокрема на Закарпатті.
  • Гідрометцентри рекомендують бути обережними через очікуване посилення вітру та похолодання в різних частинах країни.

Що відомо про похолодання в Україні

Найближчими вихідними, у суботу та неділю, погода у західних областях України зміниться. Завтра, у суботу, ще такі поступові зміни, тобто, порівняно невелике зниження температури повітря. Підійдуть дощі разом з атмосферним фронтом. А ось у неділю, дорогі мешканці західних областей, одягайтеся дуже тепло, не забувайте парасолі, можливо навіть гумовики. У західних областях України у неділю очікується сильне похолодання. Вдень максимально не вище 10-14 градусів і плюс дощі, і місцями навіть сильні дощі, — прогнозує Діденко.

За її словами, погода буде доволі некомфортною та неприємною.

На решті території України ще така комфортна погода затримається. Хіба що ці західні дощі дійдуть до Вінниччини, до Житомирської області. А так загалом +22...+26 градусів. А на сході України навіть і до +27...+28, — додає синоптик.

Водночас, прихід похолодання до Києва поки що затримається.

Що відомо за прогнози інших синоптиків

За інформацією Закарпатського гідрометцентру, протягом вихідних у регіоні спостерігатиметься негода.

Через надходження холодної повітряної маси з Північної Атлантики та проходження фронтального розділу протягом 28-29 вересня на Закарпатті очікується зміна погодних умов.

Через надходження холодної повітряної маси з Північної Атлантики та проходження фронтального розділу протягом 28-29 вересня на Закарпатті очікується зміна погодних умов, — прогнозують синоптики.

Також, за їх даними, місцями прогнозується посилення вітру до 15-20 м/с й похолодання.

  • Згідно з прогнозом, у Києві в суботу буде невелика хмарність, температура повітря вночі +18°, вдень +27°. У неділю вночі очікується +13°, а вдень +21°, невелика хмарність, дощ.

  • У Львові в суботу вночі +13°, вдень +18°, похмуро, дощ. У неділю вночі +9°, вдень +13°, невелика хмарність, дощ.

  • У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +21°, невелика хмарність, дощ. У неділю — невелика хмарність, вночі +9°, вдень +13°, дощ.

  • У Вінниці в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря +16°...+26°. У неділю температура буде +10°...+17°, похмуро, дощ.

  • У суботу в Одесі буде ясно і безхмарно, температура вночі +19°, вдень +23°. У неділю — хмарно з проясненнями, +18°...+22°.

  • У Харкові в суботу температура вночі становитиме +14°, вдень +27°, ясно і безхмарно. У неділю стовпчики термометрів покажуть +14°...+24°, невелика хмарність.

  • У Дніпрі в суботу — ясно і безхмарно, температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю температура становитиме +15°...+24°, невелика хмарність.

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