Сколько семья Зеленского заработала в прошлом году — декларация

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год.

Декларация доходов Зеленского

Согласно декларации, доходы президента и его семьи в 2023 году составили 12 млн 423 тысяч 008 грн, в том числе доход от продажи облигаций внутренних государственных займов Украины (ВГЗУ) — 7 млн 455 тыс. 972 грн.

Доходы семьи Зеленского в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн.

Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей, сообщают в ОПУ. Поделиться

Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн.

Отмечается, что других существенных изменений в 2023 году по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло.

Предварительные декларации Зеленского

В 2022 году задекларированные доходы составили 3 млн 692 тысяч 683 грн. Уменьшение объяснялось временным прекращением договоров аренды в Украине в результате начала полномасштабного российского вторжения.

В декларации за 2021 год было указано, что доходы семьи президента составляли 10 миллионов 824 тысячи 507 гривен.

Тогда доход семьи президента сократился чуть более чем на 11,9 млн грн по сравнению с 2020-м.