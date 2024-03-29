Скільки родина Зеленського заробила минулого року — декларація

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.

Декларація доходів Зеленського

Згідно з декларацією, доходи президента та його родини у 2023 році становили 12 млн 423 тисячі 008 грн, у тому числі дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) — 7 млн 455 тис. 972 грн.

Доходи родини Зеленського переважно складалися з заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.

Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів, — повідомляють в ОПУ. Поширити

Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

Зазначається, що інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

Попередні декларації Зеленського

У 2022 році задекларовані доходи становили 3 млн 692 тисячі 683 грн. Зменшення пояснювалося тимчасовим припиненням договорів оренди в Україні внаслідок початку повномасштабного російського вторгнення.

У декларації за 2021 рік було вказано, що доходи родини президента становили 10 мільйонів 824 тисячі 507 гривень.

Тоді дохід сімʼї президента скоротився трохи більше ніж на 11,9 млн грн, у порівнянні з 2020-м.