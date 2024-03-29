Скільки родина Зеленського заробила минулого року — декларація

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.
Декларація доходів Зеленського
Згідно з декларацією, доходи президента та його родини у 2023 році становили 12 млн 423 тисячі 008 грн, у тому числі дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) — 7 млн 455 тис. 972 грн.
Доходи родини Зеленського переважно складалися з заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.
Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.
Зазначається, що інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.
Попередні декларації Зеленського
У 2022 році задекларовані доходи становили 3 млн 692 тисячі 683 грн. Зменшення пояснювалося тимчасовим припиненням договорів оренди в Україні внаслідок початку повномасштабного російського вторгнення.
У декларації за 2021 рік було вказано, що доходи родини президента становили 10 мільйонів 824 тисячі 507 гривень.
Тоді дохід сімʼї президента скоротився трохи більше ніж на 11,9 млн грн, у порівнянні з 2020-м.
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