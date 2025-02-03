Смартфон с тройным экраном. Что известно о новинке от Samsung

Во время долгожданного мероприятия Samsung Galaxy Unpacked 2025 впервые состоялся анонс смартфона, который в шутку называют “трикладушкой". Эта новинка уже успела заинтриговать многих любителей необычных устройств.

Что известно о Samsung Galaxy G Fold

Согласно данным инсайдеров, устройство в первый раз могут представить уже в третьем квартале 2025 года, пишет издание Gizmochina.

Что важно понимать, оно присоединится к другим сложным моделям Samsung, а именно Galaxy Z Fold7 и Z Flip7, а также более доступному Galaxy Z Flip7 FE.

Анонимные источники утверждают, что смартфон выйдет как Samsung Galaxy G Fold и будет комплектоваться 9,96-дюймовым экраном — это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

Кроме того, известно, что в сложенном состоянии размер устройства будет как у обычного 6,54-дюймового смартфона.

Компания Huawei успела удивить мир первой

Ни для кого на рынке технологий не секрет, что Samsung уже опередила Huawei.

Так, в 2024 году именно известная китайская компания первой в мире выпустила “трикладушку” Mate XT.

Однако в отличие от китайской "трикладушки", которая складывается как гармошка, Samsung будет использовать G-механизм, при котором обе стороны дисплея будут сворачиваться внутрь, как у прототипа Flex G. Поделиться

По словам инсайдеров, корейский производитель разрабатывает для своей "трикладушки" совершенно новые дисплей и защитную пленку.

Недавно сетью активно начали распространяться слухи, что свою тройную "раскладушку" также готовит Xiaomi и Honor.

По всей вероятности, 2025-й станет годом бума складных телефонов нового поколения.