Смартфон с тройным экраном. Что известно о новинке от Samsung

Во время долгожданного мероприятия Samsung Galaxy Unpacked 2025 впервые состоялся анонс смартфона, который в шутку называют “трикладушкой". Эта новинка уже успела заинтриговать многих любителей необычных устройств.
Главные тезисы
- Samsung анонсировала один из самых ожидаемых смартфонов 2025 года – Galaxy G Fold с тройным экраном.
- Компания будет использовать в Galaxy G Fold G-механизм сборки, отличный от традиционных решений.
Что известно о Samsung Galaxy G Fold
Согласно данным инсайдеров, устройство в первый раз могут представить уже в третьем квартале 2025 года, пишет издание Gizmochina.
Что важно понимать, оно присоединится к другим сложным моделям Samsung, а именно Galaxy Z Fold7 и Z Flip7, а также более доступному Galaxy Z Flip7 FE.
Анонимные источники утверждают, что смартфон выйдет как Samsung Galaxy G Fold и будет комплектоваться 9,96-дюймовым экраном — это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.
Кроме того, известно, что в сложенном состоянии размер устройства будет как у обычного 6,54-дюймового смартфона.
Компания Huawei успела удивить мир первой
Ни для кого на рынке технологий не секрет, что Samsung уже опередила Huawei.
Так, в 2024 году именно известная китайская компания первой в мире выпустила “трикладушку” Mate XT.
По словам инсайдеров, корейский производитель разрабатывает для своей "трикладушки" совершенно новые дисплей и защитную пленку.
Недавно сетью активно начали распространяться слухи, что свою тройную "раскладушку" также готовит Xiaomi и Honor.
По всей вероятности, 2025-й станет годом бума складных телефонов нового поколения.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-