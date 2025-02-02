Смартфон із потрійним екраном. Що відомо про новинку від Samsung

Під час довгоочікуваного заходу Samsung Galaxy Unpacked 2025 уперше відбувся анонс смартфону, який складається тричі. Ця новинка уже встигла заінтригувати багатьох поціновувачів незвичних винаходів.
Головні тези:
- Samsung анонсувала один із найочікуваніших смартфонів 2025 року – Galaxy G Fold з потрійним екраном.
- Компанія використовуватиме у Galaxy G Fold G-механізм складання, відмінний від традиційних рішень.
Що відомо про Samsung Galaxy G Fold
Згідно з даними інсайдерів, пристрій уперше можуть представити вже в третьому кварталі 2025 року, пише видання Gizmochina.
Що важливо розуміти, він приєднається до інших складаних моделей Samsung, а саме Galaxy Z Fold7 і Z Flip7, а також більш доступного Galaxy Z Flip7 FE.
Анонімні джерела стверджують, що смартфон вийде як Samsung Galaxy G Fold і комплектуватиметься 9,96-дюймовим екраном — це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.
Окрім того, наголошується, що в складеному стані розмір пристрою буде як у звичайного 6,54-дюймового смартфона.
Компанія Huawei встигла здивувати світ першою
Ні для кого на ринку технологій не секрет, що Samsung уже випередила Huawei.
Так, у 2024 році саме відома китайська компанія першою у світі випустила тричі складаний Mate XT.
За словами інсайдерів, що корейський виробник розробляє для своєї "трикладушки" абсолютно нові дисплей і захисну плівку.
Нещодавно мережею активно почали ширитися чутки, що свою потрійну "розкладачку" також готує Xiaomi і Honor.
Цілком ймовірно, що 2025-й стане роком буму складних телефонів нового покоління.
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