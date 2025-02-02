Смартфон із потрійним екраном. Що відомо про новинку від Samsung
Категорія
Технології
Дата публікації

Смартфон із потрійним екраном. Що відомо про новинку від Samsung

Що відомо про Samsung Galaxy G Fold
Джерело:  online.ua

Під час довгоочікуваного заходу Samsung Galaxy Unpacked 2025 уперше відбувся анонс смартфону, який складається тричі. Ця новинка уже встигла заінтригувати багатьох поціновувачів незвичних винаходів.

Головні тези:

  • Samsung анонсувала один із найочікуваніших смартфонів 2025 року – Galaxy G Fold з потрійним екраном.
  • Компанія використовуватиме у Galaxy G Fold G-механізм складання, відмінний від традиційних рішень.

Що відомо про Samsung Galaxy G Fold

Згідно з даними інсайдерів, пристрій уперше можуть представити вже в третьому кварталі 2025 року, пише видання Gizmochina.

Що важливо розуміти, він приєднається до інших складаних моделей Samsung, а саме Galaxy Z Fold7 і Z Flip7, а також більш доступного Galaxy Z Flip7 FE.

Анонімні джерела стверджують, що смартфон вийде як Samsung Galaxy G Fold і комплектуватиметься 9,96-дюймовим екраном — це майже на 30% більше, ніж 7,6-дюймова панель Galaxy Z Fold 6.

Окрім того, наголошується, що в складеному стані розмір пристрою буде як у звичайного 6,54-дюймового смартфона.

Компанія Huawei встигла здивувати світ першою

Ні для кого на ринку технологій не секрет, що Samsung уже випередила Huawei.

Так, у 2024 році саме відома китайська компанія першою у світі випустила тричі складаний Mate XT.

Однак на відміну від китайської "трикладушки", яка складається як гармошка, Samsung використовуватиме G-механізм, за якого обидві сторони дисплея згортатимуться всередину, як у прототипу Flex G.

За словами інсайдерів, що корейський виробник розробляє для своєї "трикладушки" абсолютно нові дисплей і захисну плівку.

Нещодавно мережею активно почали ширитися чутки, що свою потрійну "розкладачку" також готує Xiaomi і Honor.

Цілком ймовірно, що 2025-й стане роком буму складних телефонів нового покоління.

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