"Смерть травы". Земля оказалась в шаге от масштабной катастрофы

Земля оказалась в шаге от экокатастрофы

Опыление происходит повсюду, но большинство людей этого не замечает. Такие маленькие существа, как пчелы, бабочки, птицы и летучие мыши, переносят пыльцу между растениями, помогая им расти. Без опылителей цветы не превратились бы в плоды, а семена не распространились бы.

Изменение климата, разрушение среды обитания и современное интенсивное земледелие уничтожают целые виды животных с угрожающей скоростью.

Исчезновение опыляющих растений составляет проблему не только для фермеров, чей урожай зависит от того, будут ли растения опылены. Это также влияет на леса, луга и даже городские парки, где опылители поддерживают жизнь растений.

Уменьшение количества существ опылителей может привести к катастрофическим изменениям всей экосистемы определенного региона. Поделиться

В общей сложности около 85% диких видов растений и более 70% культивируемых растений зависят от насекомых и животных опылителей. Без них эти растения не смогли бы принести плоды или семена.

В большинстве исследований, проведенных по этому вопросу во всем мире, было обнаружено, что растения не дают плодов, если нет опылителя, — отметила Мадди Артаменди, исследовательница из Университета Страны Басков (Испания).

Ее исследование ставит под сомнение идею, что только сельскохозяйственные культуры страдают от потери опылителей. Дикие растения тоже пострадали, и их гибель может нарушить целые экосистемы. Исследователи подчеркивают срочность устранения факторов, уменьшающих количество опылителей.

Хотя часть растений может опыляться без участия насекомых или животных, ученые убеждены, что самоопыляющиеся растения также выигрывают от различных опылителей.

Принимая меры сейчас человечество может помочь замедлить этот спад численности опылителей существ, говорят ученые. Их защита — это защита самой жизни, настаивают они.