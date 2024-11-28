Соляные "дымоходы" на дне Мертвого моря предупреждают о катастрофах
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Соляные "дымоходы" на дне Мертвого моря предупреждают о катастрофах

Мертвое море
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Источник:  The Guardian

На дне Мертвого моря исследователи обнаружили уникальные образования — подводные "дымоходы", выбрасывающие соленую жидкость. Они могут помочь заранее определять места, где потенциально возникнут опасные провалы почвы.

Главные тезисы

  • Соляные дымоходы на дне Мертвого моря являются предупредительными знаками опасных провалов почвы в регионе.
  • Рост соляных труб происходит очень быстро, свидетельствуя о серьезных колебаниях в ландшафте и возможной катастрофе.
  • Исследование уникальных образований раскрывает важную связь между уровнем моря, геологическими процессами и угрозами экологии региона.

Соляные "дымоходы" на дне Мертвого моря: что известно

Мертвое море быстро мелеет. За последние 50 лет уровень воды там опускался примерно на 1 метр в год, и теперь его поверхность расположена на 438 метров ниже уровня Мирового океана.

Поэтому в почве образуются трещины, которые влияют на снижение уровня пресных вод в регионе как в Израиле, так и в Иордании и на Западном берегу.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science of the Total Environmen.

Соляные "дымоходы" в Мертвом море

В ходе исследований дайверы обнаружили на дне моря необычные структуры — соляные трубы высотой до 7 метров и диаметром 2-3 метра, из которых вытекает беловатая жидкость.

Анализ показал, что жидкость происходит из пресных подземных источников. Она проходит через соленые отложения под Мертвым морем, растворяет соль и образует кристаллизующийся раствор.

Поэтому в почве образуются трещины, которые влияют на снижение уровня пресных вод в регионе как в Израиле, так и в Иордании и на Западном берегу.

Ученые отмечают, что соляные трубы растут очень быстро — на несколько сантиметров в день.

Исследование показало, что скопление таких подводных образований может быть ранним сигналом, что неподалеку может образоваться пропасть — все чаще встречающаяся в регионе проблема.

Средиземное море может исчезнуть с поверхности Земли

По словам исследователей, континенты нашей планеты находятся в постоянном, но очень медленном движении. В частности, земная кора разделена на тектонические плиты, двигающиеся над полужидкой верхней мантией, которая приводит к перегруппировке континентов и формированию различных геологических особенностей на протяжении веков.

Современное расположение континентов на Земле — Африка, Евразия, Америка и так далее — лишь временное. Конфигурации континентов кардинально изменялись в прошлом и будут продолжать изменяться в будущем из-за движения тектонических плит.

Ученые отмечают, что главной угрозой для Средиземного моря является постепенное столкновение Африканской плиты с Евразийской. Около 100 миллионов лет назад эти две плиты начали сближаться, постепенно закрывая океанические бассейны.

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