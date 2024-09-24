Согласно постановлению украинского правительства №1069, в Одесской области вскоре могут появиться плавучие электростанции.
Главные тезисы
- Решение украинского правительства о размещении плавучих электростанций в Черном море направлено на обеспечение энергетической безопасности и уменьшение зависимости от внешних источников энергии.
- Плавучие электростанции могут стать важным альтернативным источником электроэнергии в Украине, способствуя сохранению критической инфраструктуры от обесточений.
- Однако возможные проблемы включают высокую стоимость производимой электроэнергии, необходимость соответствующей инфраструктуры для подключения к электрическим сетям и защиту от потенциальных атак.
- Эксперты указывают на необходимость развития рынка плавучих электростанций в Украине и возможность быстрого внедрения этой технологии путем заключения договоров без открытых торгов.
- Использование плавучих электростанций может решить проблему энергоснабжения в регионах с недостаточным количеством электростанций, однако требует комплексного подхода к решению технических и организационных вопросов.
Что известно о размещении плавучих электростанций в Черном море
В постановлении Кабмина утверждены меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок, расположенных на судах технического флота.
Подчеркивается, что целью являются меры по обеспечению энергетической сохранности страны и ликвидация последствий преступной злости РФ.
В частности, планируется аренда судов технического флота, где установлены газопоршневые и/или газотурбинные установки, предназначенные для производства электрической энергии.
Услуги по найму персонала для таких установок могут осуществляться путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов.
Речь идет об обеспечении альтернативных источников электроэнергии, чтобы спасти объекты критической инфраструктуры от обесточений.
Какие проблемы могут возникнуть с размещением плавучих электростанций
Как отметил в комментарии изданию УНИАН директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, в настоящее время рынок плавучих электростанций еще не получил широкого развития в мире.
Наиболее активно такие суда используются в малоразвитых странах Западной Африки, где наблюдаются проблемы с энергоснабжением из-за недостаточного количества электростанций.
В частности, эксперт указал на проблему защиты плавучих электростанций от атак преступной армии РФ.
Еще одной проблемой эксперт называет высокую стоимость производимой электроэнергии.
По прогнозам эксперта, она может быть вдвое или даже втрое дороже рыночной цены в Украине.
Третья проблема касается подключения судов к электрическим сетям. Для этого необходимо иметь подготовленные подстанции и трансформаторы, которые могли бы выдержать передачу требуемой мощности.
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