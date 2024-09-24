Согласно постановлению украинского правительства №1069, в Одесской области вскоре могут появиться плавучие электростанции.

Что известно о размещении плавучих электростанций в Черном море

В постановлении Кабмина утверждены меры по организации установки газопоршневых и/или газотурбинных установок, расположенных на судах технического флота.

Подчеркивается, что целью являются меры по обеспечению энергетической сохранности страны и ликвидация последствий преступной злости РФ.

В частности, планируется аренда судов технического флота, где установлены газопоршневые и/или газотурбинные установки, предназначенные для производства электрической энергии.

Украина может взять в аренду плавучие электростанции

Услуги по найму персонала для таких установок могут осуществляться путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов.

Речь идет об обеспечении альтернативных источников электроэнергии, чтобы спасти объекты критической инфраструктуры от обесточений.

Какие проблемы могут возникнуть с размещением плавучих электростанций

Как отметил в комментарии изданию УНИАН директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, в настоящее время рынок плавучих электростанций еще не получил широкого развития в мире.

Наиболее активно такие суда используются в малоразвитых странах Западной Африки, где наблюдаются проблемы с энергоснабжением из-за недостаточного количества электростанций.

В Украине особенная ситуация. Я думаю, что даже небольшой дополнительный объем генерации электроэнергии нам понадобился бы. В данном случае это может быть не более 500 МВт, что тоже было бы неплохо, — подчеркнул эксперт. Поделиться

В частности, эксперт указал на проблему защиты плавучих электростанций от атак преступной армии РФ.

Еще одной проблемой эксперт называет высокую стоимость производимой электроэнергии.

По прогнозам эксперта, она может быть вдвое или даже втрое дороже рыночной цены в Украине.

Третья проблема касается подключения судов к электрическим сетям. Для этого необходимо иметь подготовленные подстанции и трансформаторы, которые могли бы выдержать передачу требуемой мощности.