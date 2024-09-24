Відповідно до постанови українського уряду №1069, на Одещині незабаром можуть з'явитись плавучі електростанції.

Що відомо про розміщення плавучих електростанцій у Чорному морі

Зазначається, що у постанові Кабміну затверджено заходи щодо організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок, розташованих на суднах технічного флоту.

Підкреслюється, що метою є заходи із забезпечення енергетичної безпеки держави та ліквідація наслідків злочинної агресії РФ.

Зокрема, планується аренда суден технічного флоту, на яких встановлені газопоршневі та/або газотурбінні установки, призначені для виробництва електричної енергії.

Україна може взяти в аренду плавучі електростанції

Послуги з найму персоналу для таких установок, можуть здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

Йдеться про забезпечення альтернативних джерел електроенергії, щоб врятувати об'єкти критичної інфраструктури від знеструмлень.

Які проблеми можуть виникнути із розміщенням плавучих електростанцій

Як зазначив у коментарі виданню УНІАН директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, наразі ринок плавучих електростанцій ще не отримав широкого розвитку у світі.

Найбільш активно такі судна використовують у малорозвинених країнах Західної Африки, де спостерігаються проблеми з енергопостачанням через недостатню кількість електростанцій.

В Україні особлива ситуація. Я думаю, що навіть невеликий додатковий обсяг генерації електроенергії нам би знадобився. В даному випадку це може бути не більше 500 МВт, що теж було б непогано, — підкреслив експерт. Поширити

Зокрема, експерт вказав на проблему захисту плавучих електростанцій від атак злочинної армії РФ.

Ще однією проблемою експерт називає високу вартість виробленої електроенергії.

За прогнозами експерта, вона може бути вдвічі або навіть втричі дорожчою за ринкову ціну в Україні.

Третя проблема стосується підключення суден до електричних мереж. Для цього необхідно мати підготовлені підстанції та трансформатори, які могли б витримати передавання необхідної потужності.