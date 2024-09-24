Відповідно до постанови українського уряду №1069, на Одещині незабаром можуть з'явитись плавучі електростанції.
Головні тези:
- Уряд затвердив розміщення плавучих електростанцій у Чорному морі для забезпечення енергетичної безпеки та боротьби з агресією РФ.
- Плавучі електростанції можуть стати альтернативним джерелом електроенергії в Україні та врятувати критичну інфраструктуру від знеструмлень.
- Проблеми, пов’язані з розміщенням плавучих електростанцій, включають високу вартість виробленої електроенергії та потребу у відповідній інфраструктурі для підключення до електричних мереж.
- Експерти зауважують, що плавучі електростанції мають потенціал стати важливим джерелом електроенергії в умовах певних регіонів, де існують проблеми з енергопостачанням.
- Укладення договорів без відкритих торгів на найм персоналу для плавучих електростанцій може сприяти швидкому впровадженню цієї технології в Україні.
Що відомо про розміщення плавучих електростанцій у Чорному морі
Зазначається, що у постанові Кабміну затверджено заходи щодо організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок, розташованих на суднах технічного флоту.
Підкреслюється, що метою є заходи із забезпечення енергетичної безпеки держави та ліквідація наслідків злочинної агресії РФ.
Зокрема, планується аренда суден технічного флоту, на яких встановлені газопоршневі та/або газотурбінні установки, призначені для виробництва електричної енергії.
Послуги з найму персоналу для таких установок, можуть здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.
Йдеться про забезпечення альтернативних джерел електроенергії, щоб врятувати об'єкти критичної інфраструктури від знеструмлень.
Які проблеми можуть виникнути із розміщенням плавучих електростанцій
Як зазначив у коментарі виданню УНІАН директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, наразі ринок плавучих електростанцій ще не отримав широкого розвитку у світі.
Найбільш активно такі судна використовують у малорозвинених країнах Західної Африки, де спостерігаються проблеми з енергопостачанням через недостатню кількість електростанцій.
Зокрема, експерт вказав на проблему захисту плавучих електростанцій від атак злочинної армії РФ.
Ще однією проблемою експерт називає високу вартість виробленої електроенергії.
За прогнозами експерта, вона може бути вдвічі або навіть втричі дорожчою за ринкову ціну в Україні.
Третя проблема стосується підключення суден до електричних мереж. Для цього необхідно мати підготовлені підстанції та трансформатори, які могли б витримати передавання необхідної потужності.
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