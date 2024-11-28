Соляні "димарі" на дні Мертвого моря попереджають про катастрофи

На дні Мертвого моря дослідники виявили унікальні утворення — підводні "димарі", що викидають солону рідину. Вони можуть допомогти заздалегідь визначати місця, де потенційно виникнуть небезпечні провалля ґрунту.

Соляні "димарі" на дні Мертвого моря: що відомо

Мертве море швидко міліє. За останні 50 років рівень води там опускався приблизно на 1 метр щороку, і тепер його поверхня розташована на 438 метрів нижче рівня Світового океану.

Через це у ґрунті утворюються тріщини, які впливають на зниження рівня прісних вод у регіоні — як в Ізраїлі, так і в Йорданії та на Західному березі.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Science of the Total Environmen.

Соляні “димарі” у Мертвому морі

Під час досліджень дайвери знайшли на дні моря незвичайні структури — соляні труби висотою до 7 метрів і діаметром 2-3 метри, з яких витікає білувата рідина.

Аналіз показав, що рідина походить із прісних підземних джерел. Вона проходить через солоні відкладення під Мертвим морем, розчиняє сіль і утворює розчин, який кристалізується. Поширити

Через це у ґрунті утворюються тріщини, які впливають на зниження рівня прісних вод у регіоні — як в Ізраїлі, так і в Йорданії та на Західному березі.

Вчені зазначають, що соляні труби ростуть дуже швидко — на кілька сантиметрів за день.

Дослідження показало, що скупчення таких підводних утворень може бути раннім сигналом, що неподалік може утворитися провалля — проблема, що усе частіше трапляється у регіоні.

Середземне море може зникнути з поверхні Землі

За словами дослідників, континенти нашої планети перебувають у постійному, але дуже повільному русі. Зокрема земна кора розділена на тектонічні плити, що рухаються над напіврідкою верхньою мантією, яка призводить до перегрупування континентів та формування різних геологічних особливостей впродовж століть.

Сучасне розташування континентів на Землі — Африка, Євразія, Америка і так далі — є лише тимчасовим. Конфігурації континентів кардинально змінювалися в минулому і продовжуватимуть змінюватися в майбутньому через рух тектонічних плит.

Вчені наголошують, що головною загрозою для Середземного моря є поступове зіткнення Африканської плити з Євразійською. Близько 100 мільйонів років тому ці дві плити почали зближуватися, поступово закриваючи океанічні басейни між собою.