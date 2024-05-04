Экспрезидент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах осенью этого года намерен заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.
Что известно о планах Трампа заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону
По информации журналистов издания со ссылкой на собеседников, Трамп убежден, что страны-члены Альянса должны увеличить собственные взносы в коллективную оборону на фоне угроз со стороны России и Китая.
Трамп также требует изменения правил бухгалтерского учета с целью исключить из списка расходов пункт помощи Украине.
Подчеркивается, что экспрезидент США еще больше убедился в необходимости увеличения расходов на оборону членами НАТО после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в прошлом месяце.
Издание отметило, что Дуда ранее утверждал, что 3% ВВП на оборону (уровень, достигнутый только Польшей, США и Грецией) необходимы для защиты от "нарастающих угроз", включая начало "прямой конфронтации России с НАТО".
НАТО недооценило оккупационную армию РФ в войне против Украины
Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что ключевой темой саммита НАТО в Вашингтоне должна стать угроза России.
По его убеждению, Альянс недооценил способность преступной армии РФ адаптироваться к условиям развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
Кащюнас считает, что ошибка была допущена при попытках США и стран ЕС оценить Россию в военном плане с точки зрения западного подхода.
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