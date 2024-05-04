СМИ узнали планы Трампа относительно НАТО
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СМИ узнали планы Трампа относительно НАТО

Дональд Трамп
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Источник:  The Telegraph

Экспрезидент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах осенью этого года намерен заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

Что известно о планах Трампа заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону

По информации журналистов издания со ссылкой на собеседников, Трамп убежден, что страны-члены Альянса должны увеличить собственные взносы в коллективную оборону на фоне угроз со стороны России и Китая.

Трамп также требует изменения правил бухгалтерского учета с целью исключить из списка расходов пункт помощи Украине.

Подчеркивается, что экспрезидент США еще больше убедился в необходимости увеличения расходов на оборону членами НАТО после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в прошлом месяце.

Его мнения склоняются в сторону 3%, особенно после разговора с Дудой — и это без учета денег для Украины, — отметил в комментарии журналистам собеседник издания.

Издание отметило, что Дуда ранее утверждал, что 3% ВВП на оборону (уровень, достигнутый только Польшей, США и Грецией) необходимы для защиты от "нарастающих угроз", включая начало "прямой конфронтации России с НАТО".

НАТО недооценило оккупационную армию РФ в войне против Украины

Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что ключевой темой саммита НАТО в Вашингтоне должна стать угроза России.

По его убеждению, Альянс недооценил способность преступной армии РФ адаптироваться к условиям развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества, — подчеркивает глава Минобороны Литвы.

Кащюнас считает, что ошибка была допущена при попытках США и стран ЕС оценить Россию в военном плане с точки зрения западного подхода.

Отсутствие ответственности за свое общество, жестокое распоряжение своим собственным мобилизационным потенциалом", который, по данным чиновника, может достигать 25 млн человек, "делает Россию одним из самых опасных противников, которым Альянсу придется противостоять в ближайшее время", а потому странам-союзникам "имеет много чего изменить в работе НАТО, — предупредил глава Минобороны Литвы.

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