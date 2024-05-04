Экспрезидент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах осенью этого года намерен заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

Что известно о планах Трампа заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону

По информации журналистов издания со ссылкой на собеседников, Трамп убежден, что страны-члены Альянса должны увеличить собственные взносы в коллективную оборону на фоне угроз со стороны России и Китая.

Трамп также требует изменения правил бухгалтерского учета с целью исключить из списка расходов пункт помощи Украине.

Подчеркивается, что экспрезидент США еще больше убедился в необходимости увеличения расходов на оборону членами НАТО после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в прошлом месяце.

Его мнения склоняются в сторону 3%, особенно после разговора с Дудой — и это без учета денег для Украины, — отметил в комментарии журналистам собеседник издания. Поделиться

Издание отметило, что Дуда ранее утверждал, что 3% ВВП на оборону (уровень, достигнутый только Польшей, США и Грецией) необходимы для защиты от "нарастающих угроз", включая начало "прямой конфронтации России с НАТО".

НАТО недооценило оккупационную армию РФ в войне против Украины

Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что ключевой темой саммита НАТО в Вашингтоне должна стать угроза России.

По его убеждению, Альянс недооценил способность преступной армии РФ адаптироваться к условиям развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества, — подчеркивает глава Минобороны Литвы. Поделиться

Кащюнас считает, что ошибка была допущена при попытках США и стран ЕС оценить Россию в военном плане с точки зрения западного подхода.