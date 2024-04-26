Экономические советники экспрезидента США Дональда Трампа уже разрабатывают меры по предотвращению отказа других стран от использования доллара.
Что известно о плане Трампа с борьбой против отказа от доллара
Отмечается, что среди обсуждаемых вариантов введения штрафных санкций для стран-партнеров и противников, активно ищущих пути отказа от доллара в пользу других валют в собственной торговле и расчетах.
Санкции также предлагается распространять на экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы.
Что известно о беспокойстве в США ситуацией с долларом
Авторы публикации подчеркивают, что на этой неделе президент Джо Байден подписал закон, дающий ему полномочия конфисковать долларовые активы РФ для оказания помощи Украине.
Эта мера вызвала обеспокоенность многих законодателей-республиканцев, которые опасаются, что это подорвет роль доллара США в мировой финансовой системе.
По информации СМИ, советники Трампа советуют не допустить реализации стран этих усилий.
Со своей стороны, как публично, так и приватно, Трамп заявил, что хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-