Экономические советники экспрезидента США Дональда Трампа уже разрабатывают меры по предотвращению отказа других стран от использования доллара.

Что известно о плане Трампа с борьбой против отказа от доллара

Отмечается, что среди обсуждаемых вариантов введения штрафных санкций для стран-партнеров и противников, активно ищущих пути отказа от доллара в пользу других валют в собственной торговле и расчетах.

Санкции также предлагается распространять на экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы.

Словесная реакция на доминирование доллара в мировой финансовой системе приобрела обороты в 2022 году, когда США возглавили попытки ввести жесткие экономические санкции против России, — говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о беспокойстве в США ситуацией с долларом

Авторы публикации подчеркивают, что на этой неделе президент Джо Байден подписал закон, дающий ему полномочия конфисковать долларовые активы РФ для оказания помощи Украине.

Эта мера вызвала обеспокоенность многих законодателей-республиканцев, которые опасаются, что это подорвет роль доллара США в мировой финансовой системе.

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка вместе известные как страны БРИКС обсудили дедолларизацию на саммите прошлого августа. Эта группа приобретает глобальное влияние после того, как в этом году пригласила ключевые нефтедобывающие страны в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также другие для расширения. Сейчас Саудовская Аравия и ОАЭ привязывают свои валюты к доллару, — объясняют журналисты. Поделиться

По информации СМИ, советники Трампа советуют не допустить реализации стран этих усилий.

Со своей стороны, как публично, так и приватно, Трамп заявил, что хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой.