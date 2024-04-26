Економічні радники експрезидента США Дональда Трампа вже розробляють заходи із запобігання відмові інших країн від використання долара.
Що відомо про план Трампа із боротьбою проти відмови від долара
Зазначається, що серед обговорюваних варіантів введення штрафних санкцій для країн-партнерів та супротивників, які активно шукають шляхи відмови від долара на користь інших валют у власній торгівлі та розрахунках.
Санкції також пропонується поширювати на експортний контроль, збори за маніпулювання валютою та тарифи.
Що відомо про занепокоєння у США ситуацією із доларом
Автори публікації підкреслюють, що цього тижня президент Джо Байден підписав закон, який надає йому повноваження конфіскувати доларові активи РФ для надання допомоги Україні.
Цей захід викликав занепокоєння багатьох законодавців-республіканців, які побоюються, що це підірве роль долара США у світовій фінансовій системі.
За інформацією ЗМІ, радники Трампа радять не допустити реалізації країнами цих зусиль.
Зі свого боку, як публічно, так і приватно, Трамп заявив, що хоче, щоб долар залишався світовою резервною валютою.
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