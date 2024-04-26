У Трампа розробляють план боротьби із відмовою інших країн від долара
Категорія
Економіка
Дата публікації

У Трампа розробляють план боротьби із відмовою інших країн від долара

Дональд Трамп
Джерело:  Bloomberg

Економічні радники експрезидента США Дональда Трампа вже розробляють заходи із запобігання відмові інших країн від використання долара. 

Що відомо про план Трампа із боротьбою проти відмови від долара

Зазначається, що серед обговорюваних варіантів введення штрафних санкцій для країн-партнерів та супротивників, які активно шукають шляхи відмови від долара на користь інших валют у власній торгівлі та розрахунках.

Санкції також пропонується поширювати на експортний контроль, збори за маніпулювання валютою та тарифи.

Словесна реакція на домінування долара у світовій фінансовій системі набула обертів у 2022 році, коли США очолили спроби запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, — йдеться у матеріалі видання.

Що відомо про занепокоєння у США ситуацією із доларом

Автори публікації підкреслюють, що цього тижня президент Джо Байден підписав закон, який надає йому повноваження конфіскувати доларові активи РФ для надання допомоги Україні.

Цей захід викликав занепокоєння багатьох законодавців-республіканців, які побоюються, що це підірве роль долара США у світовій фінансовій системі.

Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, разом відомі як країни БРІКС, обговорили дедоларизацію на саміті минулого серпня. Ця група набуває глобального впливу після того, як цього року запросила ключові нафтовидобувні країни Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, а також інші для розширення. Зараз Саудівська Аравія та ОАЕ прив’язують свої валюти до долара, — пояснюють журналісти.

За інформацією ЗМІ, радники Трампа радять не допустити реалізації країнами цих зусиль.

Зі свого боку, як публічно, так і приватно, Трамп заявив, що хоче, щоб долар залишався світовою резервною валютою.

Я ненавиджу, коли країни відмовляються від долара. Я б не дозволив країнам відмовитися від долара, тому що коли ми втратимо цей стандарт, це буде схоже на програш у революційній війні. Це буде ударом по нашій країні, — попереджає Трамп.

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