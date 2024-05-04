Експрезидент США Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах восени цього року має намір змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП.

Що відомо про плани Трампа змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону

За інформацією журналістів видання із посиланням на співрозмовників, Трамп переконаний, що країни-члени Альянсу мають збільшити власні внески у колективну оборону на тлі зазгроз з боку Росії та Китаю.

Трамп також вимагає зміни правил бухгалтерського обліку із метою виключити із списку витрат пункт допомоги Україні.

Підкреслюється, що експрезидент США ще більше переконався у необхідності збільшення витрат на оборону членами НАТО після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою минулого місяця.

Його думки схиляються в бік 3%, особливо після розмови з Дудою — і це не враховуючи грошей для України, — зазначив у коментарі журналістам співрозмовник видання. Поширити

Видання зауважило, що Дуда раніше стверджував, що 3% ВВП на оборону (рівень, якого досягли лише Польща, США та Греція) необхідні для захисту від "наростальних загроз", включно з початком "прямої конфронтації Росії з НАТО".

НАТО недооцінило окупаційну армію РФ у війні проти України

Глава Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що ключовою темою саміту НАТО у Вашингтоні має стати загроза з боку Росії.

На його переконання, Альянс недооцінив здатність злочинної армії РФ адаптуватись до умов розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Москва, незважаючи на санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства, — підкреслює глава Міноборони Литви. Поширити

Кащюнас вважає, що помилку було допущено під час спроб США та країн ЄС оцінити Росію у військовому плані з точки зору західного підходу.