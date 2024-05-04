Експрезидент США Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах восени цього року має намір змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП.
Що відомо про плани Трампа змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону
За інформацією журналістів видання із посиланням на співрозмовників, Трамп переконаний, що країни-члени Альянсу мають збільшити власні внески у колективну оборону на тлі зазгроз з боку Росії та Китаю.
Трамп також вимагає зміни правил бухгалтерського обліку із метою виключити із списку витрат пункт допомоги Україні.
Підкреслюється, що експрезидент США ще більше переконався у необхідності збільшення витрат на оборону членами НАТО після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою минулого місяця.
Видання зауважило, що Дуда раніше стверджував, що 3% ВВП на оборону (рівень, якого досягли лише Польща, США та Греція) необхідні для захисту від "наростальних загроз", включно з початком "прямої конфронтації Росії з НАТО".
НАТО недооцінило окупаційну армію РФ у війні проти України
Глава Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що ключовою темою саміту НАТО у Вашингтоні має стати загроза з боку Росії.
На його переконання, Альянс недооцінив здатність злочинної армії РФ адаптуватись до умов розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.
Кащюнас вважає, що помилку було допущено під час спроб США та країн ЄС оцінити Росію у військовому плані з точки зору західного підходу.
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