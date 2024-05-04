ЗМІ дізнались плани Трампа щодо НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

ЗМІ дізнались плани Трампа щодо НАТО

Трамп
Джерело:  The Telegraph

Експрезидент США Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах восени цього року має намір змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% від ВВП. 

Що відомо про плани Трампа змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону

За інформацією журналістів видання із посиланням на співрозмовників, Трамп переконаний, що країни-члени Альянсу мають збільшити власні внески у колективну оборону на тлі зазгроз з боку Росії та Китаю.

Трамп також вимагає зміни правил бухгалтерського обліку із метою виключити із списку витрат пункт допомоги Україні.

Підкреслюється, що експрезидент США ще більше переконався у необхідності збільшення витрат на оборону членами НАТО після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою минулого місяця.

Його думки схиляються в бік 3%, особливо після розмови з Дудою — і це не враховуючи грошей для України, — зазначив у коментарі журналістам співрозмовник видання.

Видання зауважило, що Дуда раніше стверджував, що 3% ВВП на оборону (рівень, якого досягли лише Польща, США та Греція) необхідні для захисту від "наростальних загроз", включно з початком "прямої конфронтації Росії з НАТО".

НАТО недооцінило окупаційну армію РФ у війні проти України

Глава Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що ключовою темою саміту НАТО у Вашингтоні має стати загроза з боку Росії.

На його переконання, Альянс недооцінив здатність злочинної армії РФ адаптуватись до умов розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Москва, незважаючи на санкції, перевела свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства, — підкреслює глава Міноборони Литви.

Кащюнас вважає, що помилку було допущено під час спроб США та країн ЄС оцінити Росію у військовому плані з точки зору західного підходу.

Відсутність відповідальності за своє суспільство, жорстоке розпорядження своїм власним мобілізаційним потенціалом", який, за даними чиновника, може досягати 25 млн осіб, "робить Росію одним із найнебезпечніших супротивників, яким Альянсу доведеться протистояти найближчим часом", а тому країнам-союзникам "має багато чого змінити в роботі НАТО, — попередив глава Міноборони Литви.

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