СМИ заявляют о массовой гибели работников на строительстве гигантского небоскреба в Саудовской Аравии
Категория
Мир
Дата публикации

СМИ заявляют о массовой гибели работников на строительстве гигантского небоскреба в Саудовской Аравии

Строительство небоскреба в Саудовской Аравии
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Источник:  Daily Mail

По информации журналистов Daily Mail, тысячи мигрантов заняты на строительстве футуристического небоскреба мегаполиса The Line в Саудовской Аравии в условиях, приводящих к их массовой гибели.

Главные тезисы

  • Журналисты Daily Mail сообщают о массовой гибели работников на строительстве небоскреба The Line в Саудовской Аравии.
  • Работники сталкиваются с изнуряющим графиком работы до 84 часов в неделю, нарушая рабочее законодательство страны.
  • Проект The Line является частью Saudi Vision 2030 и вызывает сомнения в своей жизнеспособности и влиянии на окружающую среду.
  • Рабочие высказывают обеспокоенность по поводу нехватки часов отдыха и отмечают недостаточный уровень заботы со стороны Саудовской Аравии.
  • Документальный фильм Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia представит более подробные детали строительства The Line в скором времени.

Что известно о вероятной гибели тысяч мигрантов на строительстве гигантского небоскреба в Саудовской Аравии

Журналисты издания утверждают, что с 2016 года на строительстве погибло около 21 тыс. рабочих, однако источники такой информации не приводятся.

По словам одного из рабочих, который в течение 2 лет был занят на строительстве тоннеля для скоростных поездов, он вынужден работать по 16 часов в день.

В комментарии британскому телеканалу ITV, другие работники заявили, что работают до 84 часов в неделю, что гораздо больше, чем предусмотрено законодательством в сфере труда.

Больше всего работники жалуются на нехватку частых для отдыха.

Саудовская Аравия не слишком заботится о гражданах других стран. К нам относятся как к нищим, — заявляют работники.

Больше деталей строительства The Line телеканал ITV обнародует в документальном фильме Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia, который уже скоро увидит свет.

Что известно о строительстве Саудовской аравией города-небоскреба

The Line — линейный "умный" город, который строят в провинции Табук. Это часть проекта Saudi Vision 2030 — программы, направленной на уменьшение нефтезависимости Саудовской Аравии. Она стартовала в 2016 году.

Город должен быть длиной 170 км. Предполагается, что в нем не будет автомобилей. Основание The Line должно составлять две зеркальные стены, между которыми будут расположены другие сооружения.

Ранее проект уже подвергали критике: в частности, из-за его влияния на окружающую среду, а также сомнения в технологической и экономической жизнеспособности.

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