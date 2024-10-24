По информации журналистов Daily Mail, тысячи мигрантов заняты на строительстве футуристического небоскреба мегаполиса The Line в Саудовской Аравии в условиях, приводящих к их массовой гибели.

Что известно о вероятной гибели тысяч мигрантов на строительстве гигантского небоскреба в Саудовской Аравии

Журналисты издания утверждают, что с 2016 года на строительстве погибло около 21 тыс. рабочих, однако источники такой информации не приводятся.

По словам одного из рабочих, который в течение 2 лет был занят на строительстве тоннеля для скоростных поездов, он вынужден работать по 16 часов в день.

В комментарии британскому телеканалу ITV, другие работники заявили, что работают до 84 часов в неделю, что гораздо больше, чем предусмотрено законодательством в сфере труда.

Больше всего работники жалуются на нехватку частых для отдыха.

Саудовская Аравия не слишком заботится о гражданах других стран. К нам относятся как к нищим, — заявляют работники. Поделиться

Больше деталей строительства The Line телеканал ITV обнародует в документальном фильме Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia, который уже скоро увидит свет.

Что известно о строительстве Саудовской аравией города-небоскреба

The Line — линейный "умный" город, который строят в провинции Табук. Это часть проекта Saudi Vision 2030 — программы, направленной на уменьшение нефтезависимости Саудовской Аравии. Она стартовала в 2016 году.

Город должен быть длиной 170 км. Предполагается, что в нем не будет автомобилей. Основание The Line должно составлять две зеркальные стены, между которыми будут расположены другие сооружения.

Ранее проект уже подвергали критике: в частности, из-за его влияния на окружающую среду, а также сомнения в технологической и экономической жизнеспособности.