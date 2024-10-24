За інформацією журналістів Daily Mail, тисячі мігрантів зайняті на будівництві футуристичного хмарочоса мегаполіса The Line у Саудівській Аравії в умовах, які призводять до їх масової загибелі.
Головні тези:
- Тисячі мігрантів, які будують хмарочос The Line у Саудівській Аравії, стикаються з умовами, що приводять до масової загибелі працівників.
- Журналісти повідомляють про те, що з 2016 року на будівництві загинуло близько 21 тис робітників, однак дані про це поки не підтверджені.
- Працівники заявляють про виснажливий графік роботи - від 16 годин на день до 84 годин на тиждень, порушуючи законодавство щодо робочого часу.
- Саудівська Аравія розробляє проект The Line як частину Saudi Vision 2030 зі стратегією до 2030 року, спрямованою на зменшення нафтозалежності країни.
- The Line - це лінійне «розумне» місто, довжиною 170 км, без автомобілів, що викликає сумніви щодо його впливу на навколишнє середовище та життєздатність.
Що відомо про ймовірну загибель тисяч мігрантів на будівництві гігантського хмарочоса у Саудівській Аравії
Журналісти видання стверджують, що з 2016 року на будівництві загинуло близько 21 тис робітників, однак джерела такої інформації не наводяться.
За словами одного з робітників, який протягом 2 років був зайнятий на будівництві тунелю для швидкісних поїздів, він змушений працювати по 16 годин на день.
У коментарі британському телеканалу ITV, інші працівники заявили, що працюють до 84 годин на тижден, що набагато більше, ніж передбачено законодавством у сфері праці.
Найбільше працівники скаржаться на брак часту для відпочинку.
Більше деталей щодо будівництва The Line телеканал ITV оприлюднить у документальному фільмі Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia, який вже скоро побачить світ.
Що відомо про будівництво Саудівською аравією міста-хмарочоса
The Line — лінійне "розумне" місто, яке будують в провінції Табук. Це частина проекту Saudi Vision 2030 — програми, направленої на зменшення нафтозалежності Саудівської Аравії. Вона стартувала у 2016 році.
Місто повинно бути завдовжки 170 км. Передбачається, що в ньому не буде автомобілів. Основу The Line повинні складати дві дзеркальні стіни, між якими будуть розташовані інші споруди.
Раніше проект вже підвергали критиці: зокрема, через його впливу на довкілля, а також сумніви щодо технологічної та економічної життєздатності.
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