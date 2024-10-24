За інформацією журналістів Daily Mail, тисячі мігрантів зайняті на будівництві футуристичного хмарочоса мегаполіса‎ The Line у Саудівській Аравії в умовах, які призводять до їх масової загибелі.

Що відомо про ймовірну загибель тисяч мігрантів на будівництві гігантського хмарочоса у Саудівській Аравії

Журналісти видання стверджують, що з 2016 року на будівництві загинуло близько 21 тис робітників, однак джерела такої інформації не наводяться.

За словами одного з робітників, який протягом 2 років був зайнятий на будівництві тунелю для швидкісних поїздів, він змушений працювати по 16 годин на день.

У коментарі британському телеканалу ITV, інші працівники заявили, що працюють до 84 годин на тижден, що набагато більше, ніж передбачено законодавством у сфері праці.

Найбільше працівники скаржаться на брак часту для відпочинку.

Саудівська Аравія не дуже дбає про громадян інших країн. До нас ставляться як до жебраків, — заявляють працівники. Поширити

Більше деталей щодо будівництва The Line телеканал ITV оприлюднить у документальному фільмі Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia, який вже скоро побачить світ.

Що відомо про будівництво Саудівською аравією міста-хмарочоса

The Line — лінійне "розумне" місто, яке будують в провінції Табук. Це частина проекту Saudi Vision 2030 — програми, направленої на зменшення нафтозалежності Саудівської Аравії. Вона стартувала у 2016 році.

Місто повинно бути завдовжки 170 км. Передбачається, що в ньому не буде автомобілів. Основу The Line повинні складати дві дзеркальні стіни, між якими будуть розташовані інші споруди.

Раніше проект вже підвергали критиці: зокрема, через його впливу на довкілля, а також сумніви щодо технологічної та економічної життєздатності.