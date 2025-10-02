Смогут ли ракеты Tomahawk изменить ход войны России против Украины — мнение экспертов

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США поставки крылатых ракет Tomahawk во время встречи с Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Это оружие может изменить ход войны.

Ракеты Tomahawk могут изменить ход войны РФ против Украины

По данным источников, этот запрос уже попал в официальные обсуждения в Вашингтоне.

Каждая из крылатых ракет попала в пределах 30 см от места, где должна попасть, — хвастался Дональд Трамп, вспоминая применение "Томагавков" во время ударов по иранским ядерным объектам, подтвердившим спутниковые снимки с мест поражения. Поделиться

Вскоре после публикации сообщения вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что вопрос поставки рассматривается:

Мы, безусловно, рассматриваем ряд запросов европейцев.

В некоторых условиях, если Трамп одобрит поставки, европейские правительства могут оплатить ракеты в рамках схемы, которую возглавит НАТО.

Посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог пошел дальше, указав, что Киеву может быть разрешено наносить дальние удары по российской территории:

Используйте возможность ударить глубоко. Не существует таких вещей, как святилища. Поделиться

Ракета Tomahawk

Tomahawk — дозвуковая крылатая ракета, которую можно запускать с подлодок, кораблей, самолетов или с земли; ее дальность в зависимости от модели может достигать 2500 км.

Ракеты летают на низкой высоте, уклоняясь от радаров, оснащены бортовыми датчиками во избежание помех и несут боеголовки около 450 кг, способны разрушать укрепленные цели, в том числе бункеры.

Если Украина получит "Томагавки", она, возможно, будет направлять их на командные пункты, склады боеприпасов и военные производственные площадки в тылу России. Теоретически удары по таким целям могут замедлить темпы наступления, усложнить пополнение фронта и нарушить командные структуры противника.

Несмотря на тактически мощные возможности ракеты, аналитики сомневаются, что поставки Tomahawk сами по себе изменят стратегический баланс.

Путин думает, что побеждает, и единственное, что изменит эти расчеты, — это вред, нанесенный России, достаточно разрушительной, чтобы фактически представлять угрозу его власти в России, — заявил Кир Джайлз, старший консультант Chatham House. Поделиться

По его словам, "все, что не является этим, — это лишь часть ведения войны".

Доктор Сидхард Каушал из аналитического центра RUSI также обратил внимание на производственные ограничения:

Хотя Tomahawk — дорогая ракета, настоящий вопрос по материалам заключается не в цене, а в производстве. США производят от 50 до 70 таких ракет в год и тратят сотни на Ближнем Востоке.

Военный эксперт Олег Катков пояснил, что Tomahawk является морской ракетой корабельного базирования, в том числе предназначена для подлодок. Но сегодня ее можно запускать также из наземных пусковых установок — США создали мобильные наземные стартовые комплексы Typhon. На сегодняшний день наземные пусковые установки для ракет Tomahawk есть только в США и Великобритании.