Шмыгаль и Туск подписали совместное заявление в Варшаве. О чем речь

Делегацию от Украины возглавил премьер-министр Денис Шмигаль, с польской стороны находился его коллега Дональд Туск.

О результатах переговоров сообщил Денис Шмыгаль.

Как подчеркнул глава украинского правительства, страны являются стратегическими союзниками. Он также отметил необходимость четко понимания, насколько "значима взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества".

На переговорах, в частности, большое внимание было уделено таким сложным темам, как ситуация на границе и торговля в агросекторе, а также направлено решение этих вопросов.

Ожидаем от Польши конкретных ответов на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них исполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из России и Беларуси товаров, а также согласование нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска.

По итогам межправительственных консультаций было принято совместное заявление.

По результатам польско-украинских межправительственных консультаций стороны:

отметили особое партнерство между Польшей и Украиной, а также солидарность и многовековые связи между польским и украинским народами;

подтвердили непоколебимую поддержку Республики Польша Силам обороны Украины в отпоре незаконной, неоправданной и непровоцированной войны Российской Федерации против Украины, нарушившей основы международного правопорядка;

отметили непоколебимую поддержку Республики Польша в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, установленных в 1991 году;

выразили полную поддержку Республикой Польша Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского , отметили важность реализации этой инициативы для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине и поддержали организацию Глобального Саммита Мира;

согласились, что Российская Федерация должна понести юридические последствия преступления агрессии, тогда как российское преступное руководство будет привлечено к ответственности за совершенные международные преступления, включая преступление агрессии и нарушение международного гуманитарного права;

призвали международное сообщество и в дальнейшем оказывать Украине всю необходимую военную помощь, необходимую для противостояния вооруженной агрессии и победы над Россией, срочно приступить к использованию замороженных российских активов для целей обороны и восстановления Украины, а также усилить санкционное давление на Российскую Федерацию;

подтвердили их постоянные усилия по внедрению эффективных мер по блокированию импорта сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси на рынок ЕС как необходимого инструмента для устранения давления на сельскохозяйственные рынки ЕС;

подтвердили готовность к активному сотрудничеству в процессе восстановления Украины;

подчеркнули, что вступление Украины в ЕС и НАТО является жизненно важным интересом обеих стран с пониманием того, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Европы;

начали двусторонний диалог по европейской интеграции, который должен развиваться в форме регулярных рабочих отраслевых консультаций между соответствующими заинтересованными министерствами, с целью содействия укреплению институциональной готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС и поддержке постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС;

подтвердили, что меры по либерализации торговли должны быть сформированы таким образом, чтобы иметь положительное влияние на экономику Республики Польша и других государств-членов ЕС, а также Украины, при этом не дестабилизируя их рынки, и совместно разработанные механизмы должны контролировать стабильность торговли, учитывая изменение ситуации безопасности в Украине;

приняли к сведению успешные усилия Украины, приложенные для разблокирования Черноморского коридора;

обменялись мнениями по прогрессу, достигнутому в процессе вступления Украины в ЕС, и инструментам поддержки Республикой Польша украинских органов в подготовке к переговорам о вступлении;

договорились, что Республика Польша будет прилагать усилия для созыва Первой межправительственной конференции между ЕС и Украиной не позднее июня 2024;

приняли к сведению решения Совета Украина-НАТО от 15 февраля 2024 г. о создании нового Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и обучению в Быдгоще;

приняли к сведению решение Республики Польша присоединиться к инициативе G7 относительно безопасности договоренностей с Украиной с целью их скорейшего завершения;

подытожили обсуждения и обязательства, взятые Сторонами во время 9-го заседания Польско-Украинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая состоялась во Львове 11 марта 2024, и обсудили текущие вызовы экономического сотрудничества, инвестиций и торговли;

договорились внести изменения в Межправительственное соглашение от 9 сентября 2015 о продлении срока оплаты контрактов на 8 лет с целью продления выполнения контрактов, а также увеличения объема и качества пересечения польско-украинской государственной границы;

признали, что торговля должна быть сбалансированной и взаимовыгодной для сельскохозяйственных производителей в Республике Польша и в Украине;

подчеркнули, что обе Стороны уже приложили много усилий для установления справедливых правил торговли агропродовольственной продукцией между Республикой Польша и Украиной, и что необходим дальнейший эффективный диалог на основе взаимопонимания;

договорились предпринять дальнейшие шаги в поиске взаимовыгодных решений, таких как верификация и система контроля для торговли агропродовольственными товарами ; Министры, ответственные за сельское хозяйство и торговлю обеих Сторон, будут продолжать свое сотрудничество по этим вопросам;

согласились, что План действий по Пути солидарности имел значительный успех в обеспечении беспрепятственного транзита украинских товаров по территории Европейского Союза в условиях продолжающейся полномасштабной российской агрессии и серьезных логистических проблем;

подтвердили свою готовность заключить Соглашение об обеспечении контроля на общих пограничных пунктах пропуска и сотрудничестве контролирующих органов после его одобрения Комиссией ЕС с целью запуска обмена логистическими данными в отдельных дорожных пунктах пропуска для создания и поддержки транспортной сети, отвечающей потребностям, в том числе , путем реализации скоординированных инфраструктурных проектов;

подчеркнули, что вышеуказанные меры направлены на обеспечение бесперебойного и беспрепятственного функционирования общей государственной границы, которая является ключевой инфраструктурой для перемещения товаров и обеспечивает сопряженность и доступность регионов между государствами;

приняли во внимание вызовы, существующие между Республикой Польша и Украиной, и задекларировали свою готовность решительно сотрудничать для достижения взаимоудовлетворительных и долгосрочных решений;

подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в сфере противодействия преступности и договорились о шагах, которые необходимо предпринять для подписания нового польско-украинского Межправительственного соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью;

подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в энергетической сфере, разработке совместных проектов и тесном сотрудничестве по вопросам взаимной энергетической безопасности;

осудили захват Запорожской атомной электростанции и продолжающиеся массовые целенаправленные нападения на украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру;

подтвердили усиление сотрудничества в проведении поисков, эксгумаций и других мер по достойному захоронению жертв конфликтов, репрессий и преступлений, совершенных на территории Республики Польша и Украины, а также по запросам в компетентные органы обеих Сторон для выполнения такого рода работ;

высоко оценили всестороннюю поддержку Республики Польша, в том числе законодательные решения, принятые для обеспечения временной защиты граждан Украины, нашедших временное убежище в Республике Польша после начала российской агрессии;

договорились об активизации сотрудничества с целью обеспечения прав польского и украинского национальных меньшинств, а также укрепления сотрудничества в сфере высшего образования и науки;

подтвердили готовность к сотрудничеству в области цифровой трансформации;

подтвердили поддержку членства Украины в Европейском космическом агентстве;

выразили благодарность общественным институтам, ассоциациям и всем людям доброй воли, участвующим в укреплении диалога и взаимопонимания в польско-украинских отношениях; подписан в Варшаве 28 марта 2024;