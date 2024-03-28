Шмыгаль и Туск подписали совместное заявление в Варшаве. О чем речь

По итогам встречи правительственных делегаций Украины и Польши в Варшаве 28 марта, в частности, для обсуждения ситуации на границе и торговле, стороны подписали совместное заявление. Следующие консультации должны состояться в следующем году в Киеве.
Украина и Польша подписали совместное заявление: что известно
Делегацию от Украины возглавил премьер-министр Денис Шмигаль, с польской стороны находился его коллега Дональд Туск.
О результатах переговоров сообщил Денис Шмыгаль.
Как подчеркнул глава украинского правительства, страны являются стратегическими союзниками. Он также отметил необходимость четко понимания, насколько "значима взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества".
По словам Шмыгаля, правительственные команды обоих государств обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в сотрудничестве.
На переговорах, в частности, большое внимание было уделено таким сложным темам, как ситуация на границе и торговля в агросекторе, а также направлено решение этих вопросов.
По итогам межправительственных консультаций было принято совместное заявление.
По результатам польско-украинских межправительственных консультаций стороны:
отметили особое партнерство между Польшей и Украиной, а также солидарность и многовековые связи между польским и украинским народами;
подтвердили непоколебимую поддержку Республики Польша Силам обороны Украины в отпоре незаконной, неоправданной и непровоцированной войны Российской Федерации против Украины, нарушившей основы международного правопорядка;
отметили непоколебимую поддержку Республики Польша в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, установленных в 1991 году;
выразили полную поддержку Республикой Польша Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского , отметили важность реализации этой инициативы для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине и поддержали организацию Глобального Саммита Мира;
согласились, что Российская Федерация должна понести юридические последствия преступления агрессии, тогда как российское преступное руководство будет привлечено к ответственности за совершенные международные преступления, включая преступление агрессии и нарушение международного гуманитарного права;
призвали международное сообщество и в дальнейшем оказывать Украине всю необходимую военную помощь, необходимую для противостояния вооруженной агрессии и победы над Россией, срочно приступить к использованию замороженных российских активов для целей обороны и восстановления Украины, а также усилить санкционное давление на Российскую Федерацию;
подтвердили их постоянные усилия по внедрению эффективных мер по блокированию импорта сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси на рынок ЕС как необходимого инструмента для устранения давления на сельскохозяйственные рынки ЕС;
подтвердили готовность к активному сотрудничеству в процессе восстановления Украины;
подчеркнули, что вступление Украины в ЕС и НАТО является жизненно важным интересом обеих стран с пониманием того, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Европы;
начали двусторонний диалог по европейской интеграции, который должен развиваться в форме регулярных рабочих отраслевых консультаций между соответствующими заинтересованными министерствами, с целью содействия укреплению институциональной готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС и поддержке постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС;
подтвердили, что меры по либерализации торговли должны быть сформированы таким образом, чтобы иметь положительное влияние на экономику Республики Польша и других государств-членов ЕС, а также Украины, при этом не дестабилизируя их рынки, и совместно разработанные механизмы должны контролировать стабильность торговли, учитывая изменение ситуации безопасности в Украине;
приняли к сведению успешные усилия Украины, приложенные для разблокирования Черноморского коридора;
обменялись мнениями по прогрессу, достигнутому в процессе вступления Украины в ЕС, и инструментам поддержки Республикой Польша украинских органов в подготовке к переговорам о вступлении;
договорились, что Республика Польша будет прилагать усилия для созыва Первой межправительственной конференции между ЕС и Украиной не позднее июня 2024;
приняли к сведению решения Совета Украина-НАТО от 15 февраля 2024 г. о создании нового Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и обучению в Быдгоще;
приняли к сведению решение Республики Польша присоединиться к инициативе G7 относительно безопасности договоренностей с Украиной с целью их скорейшего завершения;
подытожили обсуждения и обязательства, взятые Сторонами во время 9-го заседания Польско-Украинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая состоялась во Львове 11 марта 2024, и обсудили текущие вызовы экономического сотрудничества, инвестиций и торговли;
договорились внести изменения в Межправительственное соглашение от 9 сентября 2015 о продлении срока оплаты контрактов на 8 лет с целью продления выполнения контрактов, а также увеличения объема и качества пересечения польско-украинской государственной границы;
признали, что торговля должна быть сбалансированной и взаимовыгодной для сельскохозяйственных производителей в Республике Польша и в Украине;
подчеркнули, что обе Стороны уже приложили много усилий для установления справедливых правил торговли агропродовольственной продукцией между Республикой Польша и Украиной, и что необходим дальнейший эффективный диалог на основе взаимопонимания;
договорились предпринять дальнейшие шаги в поиске взаимовыгодных решений, таких как верификация и система контроля для торговли агропродовольственными товарами ; Министры, ответственные за сельское хозяйство и торговлю обеих Сторон, будут продолжать свое сотрудничество по этим вопросам;
согласились, что План действий по Пути солидарности имел значительный успех в обеспечении беспрепятственного транзита украинских товаров по территории Европейского Союза в условиях продолжающейся полномасштабной российской агрессии и серьезных логистических проблем;
подтвердили свою готовность заключить Соглашение об обеспечении контроля на общих пограничных пунктах пропуска и сотрудничестве контролирующих органов после его одобрения Комиссией ЕС с целью запуска обмена логистическими данными в отдельных дорожных пунктах пропуска для создания и поддержки транспортной сети, отвечающей потребностям, в том числе , путем реализации скоординированных инфраструктурных проектов;
подчеркнули, что вышеуказанные меры направлены на обеспечение бесперебойного и беспрепятственного функционирования общей государственной границы, которая является ключевой инфраструктурой для перемещения товаров и обеспечивает сопряженность и доступность регионов между государствами;
приняли во внимание вызовы, существующие между Республикой Польша и Украиной, и задекларировали свою готовность решительно сотрудничать для достижения взаимоудовлетворительных и долгосрочных решений;
подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в сфере противодействия преступности и договорились о шагах, которые необходимо предпринять для подписания нового польско-украинского Межправительственного соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью;
подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в энергетической сфере, разработке совместных проектов и тесном сотрудничестве по вопросам взаимной энергетической безопасности;
осудили захват Запорожской атомной электростанции и продолжающиеся массовые целенаправленные нападения на украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру;
подтвердили усиление сотрудничества в проведении поисков, эксгумаций и других мер по достойному захоронению жертв конфликтов, репрессий и преступлений, совершенных на территории Республики Польша и Украины, а также по запросам в компетентные органы обеих Сторон для выполнения такого рода работ;
высоко оценили всестороннюю поддержку Республики Польша, в том числе законодательные решения, принятые для обеспечения временной защиты граждан Украины, нашедших временное убежище в Республике Польша после начала российской агрессии;
договорились об активизации сотрудничества с целью обеспечения прав польского и украинского национальных меньшинств, а также укрепления сотрудничества в сфере высшего образования и науки;
подтвердили готовность к сотрудничеству в области цифровой трансформации;
подтвердили поддержку членства Украины в Европейском космическом агентстве;
выразили благодарность общественным институтам, ассоциациям и всем людям доброй воли, участвующим в укреплении диалога и взаимопонимания в польско-украинских отношениях; подписан в Варшаве 28 марта 2024;
договорились провести следующее заседание польско-украинских межправительственных консультаций в Киеве в 2025 году.
Встреча Шмыгаля и Туска
28 марта в Варшаве прошли консультации правительств Украины и Польши. Украинскую делегацию возглавляет премьер Денис Шмигаль, а польскую сторону — Дональд Туск.
Одним из главных вопросов встречи была блокада границы. Как сообщил украинский премьер, стороны разработали план по пяти шагам.
Пограничная служба Украины на фоне этих переговоров сообщила, что польские протестующие временно разблокировали пункт пропуска «Угринов — Долгобычев». Пересечение границы ожидают 120 грузовиков. Беспрепятственный пропуск ориентировочно продлится до 2 апреля.
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