В Польше провели переговоры о разблокировании границы с Украиной — первые детали

Украина вместе с Польшей и Европейским союзом провела переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций для разрешения кризиса.
Как прошли переговоры Украины и Польши о разблокировании границы
Переговоры о разблокировании границы с Украиной продолжались более 6 часов. Встреча прошла в трехстороннем формате "Украина — Польша — Евросоюз".
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что на встрече обсудили ситуацию на границе и торговлю в агросекторе.
Украина рассчитывает, что сегодняшние консультации будут результатом и помогут найти пути урегулирования проблемных вопросов между странами.
Пограничная служба Украины на фоне этих переговоров сообщила, что польские протестующие временно разблокировали пункт пропуска «Угринов — Долгобычев». Пересечение границы ожидают 120 грузовиков. Беспрепятственный пропуск ориентировочно продлится до 2 апреля.
Что известно о встречах Шмыгаля и Туска
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и глава правительства Польши Дональд Туск 28 марта провели встречу в Варшаве. Они обсудили ситуацию на границе, а также другие вопросы.
Напомним, польские фермеры продолжают блокировать КПП на границе с Украиной, в частности не пропуская фуры с украинской агропродукцией. По данным на 27 марта, польские фермеры продолжают блокировать три направления. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". До этого были заблокированы 6 из 9 КПП на границе с Украиной.
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