В Польше провели переговоры о разблокировании границы с Украиной — первые детали
Категория
Украина
Дата публикации

В Польше провели переговоры о разблокировании границы с Украиной — первые детали

Денис Шмыгаль
польща
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Украина вместе с Польшей и Европейским союзом провела переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций для разрешения кризиса.

Как прошли переговоры Украины и Польши о разблокировании границы

Переговоры о разблокировании границы с Украиной продолжались более 6 часов. Встреча прошла в трехстороннем формате "Украина — Польша — Евросоюз".

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что на встрече обсудили ситуацию на границе и торговлю в агросекторе.

Ожидаем от Польши конкретных ответов на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них исполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта товаров из России и Беларуси, а также согласование нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Украина рассчитывает, что сегодняшние консультации будут результатом и помогут найти пути урегулирования проблемных вопросов между странами.

Это был сложный, но откровенный разговор между министерствами и ассоциациями. Важно, что предварительно уже обсудили вскоре озвученные варианты решения проблемы. В то же время, вопрос сложный для всех сторон и требует дополнительного времени, — отметил министр агрополитики Украины Николай Сольский.

Пограничная служба Украины на фоне этих переговоров сообщила, что польские протестующие временно разблокировали пункт пропуска «Угринов — Долгобычев». Пересечение границы ожидают 120 грузовиков. Беспрепятственный пропуск ориентировочно продлится до 2 апреля.

Что известно о встречах Шмыгаля и Туска

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и глава правительства Польши Дональд Туск 28 марта провели встречу в Варшаве. Они обсудили ситуацию на границе, а также другие вопросы.

Напомним, польские фермеры продолжают блокировать КПП на границе с Украиной, в частности не пропуская фуры с украинской агропродукцией. По данным на 27 марта, польские фермеры продолжают блокировать три направления. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". До этого были заблокированы 6 из 9 КПП на границе с Украиной.

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