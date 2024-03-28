В Польше провели переговоры о разблокировании границы с Украиной — первые детали

Украина вместе с Польшей и Европейским союзом провела переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций для разрешения кризиса.

Как прошли переговоры Украины и Польши о разблокировании границы

Переговоры о разблокировании границы с Украиной продолжались более 6 часов. Встреча прошла в трехстороннем формате "Украина — Польша — Евросоюз".

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что на встрече обсудили ситуацию на границе и торговлю в агросекторе.

Ожидаем от Польши конкретных ответов на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них исполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта товаров из России и Беларуси, а также согласование нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

Украина рассчитывает, что сегодняшние консультации будут результатом и помогут найти пути урегулирования проблемных вопросов между странами.

Это был сложный, но откровенный разговор между министерствами и ассоциациями. Важно, что предварительно уже обсудили вскоре озвученные варианты решения проблемы. В то же время, вопрос сложный для всех сторон и требует дополнительного времени, — отметил министр агрополитики Украины Николай Сольский. Поделиться

Пограничная служба Украины на фоне этих переговоров сообщила, что польские протестующие временно разблокировали пункт пропуска «Угринов — Долгобычев». Пересечение границы ожидают 120 грузовиков. Беспрепятственный пропуск ориентировочно продлится до 2 апреля.

Что известно о встречах Шмыгаля и Туска

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и глава правительства Польши Дональд Туск 28 марта провели встречу в Варшаве. Они обсудили ситуацию на границе, а также другие вопросы.