У Польщі провели перемовини щодо розблокування кордону з Україною — перші деталі

Україна разом з Польщею та Європейським союзом провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.
Як пройшли перемовини України та Польщі щодо розблокування кордону
Переговори про розблокування кордону з Україною тривали понад 6 годин. Зустріч пройшла у тристоронньому форматі «Україна — Польша — Євросоюз».
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що на зустрічі обговорили ситуацію на кордоні та торгівлю в агросекторі.
Україна розраховує, що сьогоднішні консультації матимуть результат і допоможуть знайти шляхи врегулювання проблемних питань між країнами.
Прикордонна служба України на тлі цих перемовин повідомила, що польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску «Угринів — Долгобичув». На перетин кордону очікують 120 вантажівок. Безперешкодний пропуск орієнтовно триватиме до 2 квітня.
Що відомо про зустріч Шмигаля та Туска
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск 28 березня провели зустріч у Варшаві. Вони обговорили ситуацію на кордоні, а також інші питання.
Нагадаємо, польські фермери продовжують блокувати КПП на кордоні з Україною, зокрема, не пропускаючи фури з українською агропродукцією. За даними на 27 березня польські фермери продовжують блокувати три напрямки. Мова йде про пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". До цього були заблоковані 6 з 9 КПП на кордоні з Україною.
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