У Польщі провели перемовини щодо розблокування кордону з Україною — перші деталі

Україна разом з Польщею та Європейським союзом провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.

Як пройшли перемовини України та Польщі щодо розблокування кордону

Переговори про розблокування кордону з Україною тривали понад 6 годин. Зустріч пройшла у тристоронньому форматі «Україна — Польша — Євросоюз».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що на зустрічі обговорили ситуацію на кордоні та торгівлю в агросекторі.

Очікуємо від Польщі конкретних відповідей на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту товарів із росії та Білорусі, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску. Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України

Україна розраховує, що сьогоднішні консультації матимуть результат і допоможуть знайти шляхи врегулювання проблемних питань між країнами.

Це була складна, але відверта розмова між міністерствами й асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення проблеми, які незабаром озвучать. Водночас питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу, — зауважив міністр агрополітики України Микола Сольський. Поширити

Прикордонна служба України на тлі цих перемовин повідомила, що польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску «Угринів — Долгобичув». На перетин кордону очікують 120 вантажівок. Безперешкодний пропуск орієнтовно триватиме до 2 квітня.

Що відомо про зустріч Шмигаля та Туска

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск 28 березня провели зустріч у Варшаві. Вони обговорили ситуацію на кордоні, а також інші питання.