У Польщі провели перемовини щодо розблокування кордону з Україною — перші деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

У Польщі провели перемовини щодо розблокування кордону з Україною — перші деталі

Денис Шмигаль
шмигаль

Україна разом з Польщею та Європейським союзом провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.

Як пройшли перемовини України та Польщі щодо розблокування кордону

Переговори про розблокування кордону з Україною тривали понад 6 годин. Зустріч пройшла у тристоронньому форматі «Україна — Польша — Євросоюз».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що на зустрічі обговорили ситуацію на кордоні та торгівлю в агросекторі.

Очікуємо від Польщі конкретних відповідей на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту товарів із росії та Білорусі, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премʼєр-міністр України

Україна розраховує, що сьогоднішні консультації матимуть результат і допоможуть знайти шляхи врегулювання проблемних питань між країнами.

Це була складна, але відверта розмова між міністерствами й асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення проблеми, які незабаром озвучать. Водночас питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу, — зауважив міністр агрополітики України Микола Сольський.

Прикордонна служба України на тлі цих перемовин повідомила, що польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску «Угринів — Долгобичув». На перетин кордону очікують 120 вантажівок. Безперешкодний пропуск орієнтовно триватиме до 2 квітня.

Що відомо про зустріч Шмигаля та Туска

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск 28 березня провели зустріч у Варшаві. Вони обговорили ситуацію на кордоні, а також інші питання.

Нагадаємо, польські фермери продовжують блокувати КПП на кордоні з Україною, зокрема, не пропускаючи фури з українською агропродукцією. За даними на 27 березня польські фермери продовжують блокувати три напрямки. Мова йде про пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". До цього були заблоковані 6 з 9 КПП на кордоні з Україною.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Блокада українського кордону. Стефанішина назвала головну проблему
Ольга Стефанішина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шмигаль прибув з візитом до Польщі для зустрічі з Туском. Які теми обговорять
Денис Шмигаль
шмигаль і туск
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Польські фермери розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
ДПСУ
вантажівка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?