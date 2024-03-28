Шмигаль прибув з візитом до Польщі для зустрічі з Туском. Які теми обговорять

Українська делегація вже прибула на міжурядові консультації у Варшаві 28 березня. Сталі відомі головні теми діалогу прем'єр-міністрів України та Польщі.

Що обговорять прем’єр-міністр України Шмигаль з польским колегою Туском

Як зазначив прем'єр-міністра Денис Шмигаль, головні питання зустрічі будуть скоординовані перед спільним засіданням урядів.

Говоритимемо про зброю для України, ситуацію на кордоні наших держав, розвиток торгівлі та інфраструктури. Розраховуємо на прагматичний і конструктивний діалог та напрацювання дієвих рішень. Денис Шмигаль Премʼєр-міністр УКраїни

Зустріч Шмигаля та Туска

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск 28 березняпроведуть зустріч у Варшаві. Вони обговорять ситуацію на кордоні, а також інші питання.

Нагадаємо, що польські фермери продовжують блокувати КПП на кордоні з Україною, зокрема, не пропускаючи фури з українською агропродукцією. За даними на 27 березня польські фермери продовжують блокувати три напрямки.

Мова йде про пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". До цього були заблоковані 6 з 9 КПП на кордоні з Україною.

Напередодні переговорів Туска та Шмигаля віцепрем’єрка Ольга Стефанішина розповіла, що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.