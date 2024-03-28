Шмигаль прибув з візитом до Польщі для зустрічі з Туском. Які теми обговорять

Українська делегація вже прибула на міжурядові консультації у Варшаві 28 березня. Сталі відомі головні теми діалогу прем'єр-міністрів України та Польщі.
Що обговорять прем’єр-міністр України Шмигаль з польским колегою Туском
Як зазначив прем'єр-міністра Денис Шмигаль, головні питання зустрічі будуть скоординовані перед спільним засіданням урядів.
Зустріч Шмигаля та Туска
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск 28 березняпроведуть зустріч у Варшаві. Вони обговорять ситуацію на кордоні, а також інші питання.
Нагадаємо, що польські фермери продовжують блокувати КПП на кордоні з Україною, зокрема, не пропускаючи фури з українською агропродукцією. За даними на 27 березня польські фермери продовжують блокувати три напрямки.
Мова йде про пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". До цього були заблоковані 6 з 9 КПП на кордоні з Україною.
Напередодні переговорів Туска та Шмигаля віцепрем’єрка Ольга Стефанішина розповіла, що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.
Раніше Туск висловив сподівання, що польська та українська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, але цього не сталося.
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