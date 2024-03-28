Шмыгаль прибыл с визитом в Польшу для встречи с Туском. Какие темы обсудят

Украинская делегация уже прибыла на межправительственные консультации в Варшаве 28 марта. Стали известны главные темы диалога премьер-министров Украины и Польши.

Что обсудят премьер-министр Украины Шмыгаль с польским коллегой Туском

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, главные вопросы встречи будут скоординированы перед совместным заседанием правительств.

Будем говорить об оружии для Украины, ситуации на границе наших государств, развитии торговли и инфраструктуры. Мы рассчитываем на прагматический и конструктивный диалог и наработку действенных решений. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Встреча Шмыгаля и Туска

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск 28 марта проведут встречу в Варшаве. Они обсудят ситуацию на границе, а также другие вопросы.

Напомним, что польские фермеры продолжают блокировать КПП на границе с Украиной, в частности не пропуская фуры с украинской агропродукцией. По данным на 27 марта, польские фермеры продолжают блокировать три направления.

Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". До этого были заблокированы 6 из 9 КПП на границе с Украиной.

Накануне переговоров Туска и Шмыгаля вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что Украина на сегодняшний день не имеет диалога с Польшей относительно разблокирования границы.