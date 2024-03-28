Блокада украинской границы. Стефанишина назвала главную проблему

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, украинские власти до сих пор не имеют диалога с Польшей относительно разблокирования границы.
Кабмин не знает, как разблокировать границу с Польшей
Стефанишин обращает внимание на то, что Польша и Украина проводят переговоры с польской стороной относительно возможного урегулирования проблемных вопросов.
Как отмечает украинская вице-премьер, пока она не видит готовности к уступкам со стороны официальной Варшавы.
Ольга Стефанишина также подчеркнула, что польские власти сами должны быть заинтересованы в том, чтобы урегулировать ситуацию внутри страны, ведь, как известно, блокирование происходит и на границе с балтийскими странами, и с Германией.
Кризис в Польше продолжает разрастаться
По убеждению вице-премьера, все, что сейчас происходит в Польше, это комплексная внутренняя ситуация, на которую также оказывают влияние выборы.
По ее словам, в настоящее время Кабмин находится "в полной боевой готовности", а также располагает арсеналом юридических инструментов, которые можно применить в ответ на недружественную торговую политику.
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