Блокада українського кордону. Стефанішина назвала головну проблему
Категорія
Економіка
Дата публікації

Блокада українського кордону. Стефанішина назвала головну проблему

Ольга Стефанішина

За словами віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, українська влада досі не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.

Кабмін не знає, як розблокувати кордон з Польщею

Стефанішина звертає увагу на те, що Польща та України проводять перемовини з польською стороною щодо можливого врегулювання проблемних питань.

Проте, маючи переговори щодо моніторингу експорту та імпорту певної продукції, ми не маємо діалогу стосовно того, як завершити кризу, пов'язану з блокуванням українського кордону.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Як наголошує українська віцепрем’єрка, наразі вона не бачить готовності до поступок з боку офіційної Варшави.

Ольга Стефанішина також наголосила, що польська влада сама повинна бути зацікавлена у тому, щоб врегулювати ситуацію всередині країни, адже, які відомо, блокування відбувається й на кордоні з балтійськими країнами, і з Німеччиною.

Криза в Польщі продовжує розростатися

На переконання віцепрем’єрки, все, що зараз відбувається в Польщі, це комплексна внутрішня ситуація, на яку також мають вплив вибори.

І ми готові піти назустріч польській стороні, ми перебуваємо з ними у діалозі. Але на сьогодні ми не бачимо розуміння стосовно того, як завершити цю кризову ситуацію, — пояснила Ольга Стефанішина.

За її словами, наразі Кабмін знаходиться "у повній бойовій готовності", а також має арсенал юридичних інструментів, які можна застосувати у відповідь на недружню торговельну політику.

Водночас ми розуміємо, що такий юридичний процес мав би сенс в умовах більш мирного часу. Це досить тривалий процес, тоді як нам потрібно якось виживати, — підсумувала Стефанішина.

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