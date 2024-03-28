Блокада українського кордону. Стефанішина назвала головну проблему

За словами віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, українська влада досі не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.

Кабмін не знає, як розблокувати кордон з Польщею

Стефанішина звертає увагу на те, що Польща та України проводять перемовини з польською стороною щодо можливого врегулювання проблемних питань.

Проте, маючи переговори щодо моніторингу експорту та імпорту певної продукції, ми не маємо діалогу стосовно того, як завершити кризу, пов'язану з блокуванням українського кордону. Ольга Стефанішина Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Як наголошує українська віцепрем’єрка, наразі вона не бачить готовності до поступок з боку офіційної Варшави.

Ольга Стефанішина також наголосила, що польська влада сама повинна бути зацікавлена у тому, щоб врегулювати ситуацію всередині країни, адже, які відомо, блокування відбувається й на кордоні з балтійськими країнами, і з Німеччиною.

Криза в Польщі продовжує розростатися

На переконання віцепрем’єрки, все, що зараз відбувається в Польщі, це комплексна внутрішня ситуація, на яку також мають вплив вибори.

І ми готові піти назустріч польській стороні, ми перебуваємо з ними у діалозі. Але на сьогодні ми не бачимо розуміння стосовно того, як завершити цю кризову ситуацію, — пояснила Ольга Стефанішина. Поширити

За її словами, наразі Кабмін знаходиться "у повній бойовій готовності", а також має арсенал юридичних інструментів, які можна застосувати у відповідь на недружню торговельну політику.