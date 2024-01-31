По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи.

Украина смогла полностью обеспечить себя собственным газом

Мы проходим этот отопительный сезон впервые в истории Украины на газе собственной добычи, – заявил глава правительства. Поделиться

Денис Шмигаль обращает внимание на то, что "Нефтегаз Украины" и государственное предприятие "Укргаздобыча" увеличили объемы добычи на 11%, а также открыли новые скважины добычи газа достаточно большого объема.

Сейчас в наших хранилищах около 10 миллиардов кубических метров газа. И мы действительно проходим этот отопительный сезон на газе исключительно украинской добычи, – добавил премьер-министр. Поделиться

Кроме того, сообщается, что наша страна также проходит эту зиму со сбалансированной электроэнергосистемой.

Что будет с тарифами на электроэнергию, газ и тепло

По словам Дениса Шмыгаля, тарифы на электроэнергию, газ и тепло не изменятся до конца отопительного сезона.

Глава Кабмина официально подтвердил, что тариф на электроэнергию для населения и дальше будет составлять 2 грн 64 коп. за кВт-ч. Тариф на газ - 7 грн 96 коп. за кубометр.

Кроме того, в текущем году будет выделено 50 млрд грн на выплаты субсидий. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Их получат 3 млн украинских семей, все нуждающиеся в помощи.