В первый раз в истории. Шмигаль сообщил о новом достижении Украины
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Экономика
Дата публикации

В первый раз в истории. Шмигаль сообщил о новом достижении Украины

Денис Шмигаль
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Источник:  Укринформ

По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи.

Украина смогла полностью обеспечить себя собственным газом

Мы проходим этот отопительный сезон впервые в истории Украины на газе собственной добычи, – заявил глава правительства.

Денис Шмигаль обращает внимание на то, что "Нефтегаз Украины" и государственное предприятие "Укргаздобыча" увеличили объемы добычи на 11%, а также открыли новые скважины добычи газа достаточно большого объема.

Сейчас в наших хранилищах около 10 миллиардов кубических метров газа. И мы действительно проходим этот отопительный сезон на газе исключительно украинской добычи, – добавил премьер-министр.

Кроме того, сообщается, что наша страна также проходит эту зиму со сбалансированной электроэнергосистемой.

Что будет с тарифами на электроэнергию, газ и тепло

По словам Дениса Шмыгаля, тарифы на электроэнергию, газ и тепло не изменятся до конца отопительного сезона.

Глава Кабмина официально подтвердил, что тариф на электроэнергию для населения и дальше будет составлять 2 грн 64 коп. за кВт-ч. Тариф на газ - 7 грн 96 коп. за кубометр.

Кроме того, в текущем году будет выделено 50 млрд грн на выплаты субсидий. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Их получат 3 млн украинских семей, все нуждающиеся в помощи.

Энергосистема сбалансирована. Мы стали частью ENTSO-E, увеличили возможности импорта электроэнергии до 1,7 ГВт. Это помогает при российских атаках и пиковых нагрузках, - отметил Денис Шмигаль.

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