По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, Украина впервые в истории проходит отопительный сезон на газе собственной добычи.
Украина смогла полностью обеспечить себя собственным газом
Денис Шмигаль обращает внимание на то, что "Нефтегаз Украины" и государственное предприятие "Укргаздобыча" увеличили объемы добычи на 11%, а также открыли новые скважины добычи газа достаточно большого объема.
Кроме того, сообщается, что наша страна также проходит эту зиму со сбалансированной электроэнергосистемой.
Что будет с тарифами на электроэнергию, газ и тепло
По словам Дениса Шмыгаля, тарифы на электроэнергию, газ и тепло не изменятся до конца отопительного сезона.
Глава Кабмина официально подтвердил, что тариф на электроэнергию для населения и дальше будет составлять 2 грн 64 коп. за кВт-ч. Тариф на газ - 7 грн 96 коп. за кубометр.
Кроме того, в текущем году будет выделено 50 млрд грн на выплаты субсидий. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Их получат 3 млн украинских семей, все нуждающиеся в помощи.
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