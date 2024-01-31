За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку.

Україна змогла повністю забезпечити себе власним газом

Ми проходимо цей опалювальний сезон вперше в історії України на газі власного видобутку, — заявив глава уряду. Поширити

Денис Шмигаль звертає увагу на те, що "Нафтогаз України" і державне підприємство "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму.

Зараз у наших сховищах — близько 10 мільярдів кубічних метрів газу. І ми дійсно проходимо цей опалювальний сезон на газі виключно українського видобутку, — додав прем’єр-міністр. Поширити

Окрім того, наголошується, що наша країна також проходить цю зиму зі збалансованою електроенергосистемою.

Що буде з тарифами на електроенергію, газ і тепло

За словами Дениса Шмигаля, тарифи на електроенергію, газ і тепло не зміняться до кінця опалювального сезону.

Очільник Кабміну офіційно підтвердив, що тариф на електроенергію для населення й далі складатиме 2 грн 64 коп. за кВт-год. Тариф на газ — 7 грн 96 коп. за кубометр.

Окрім того, протягом поточного року буде виділено 50 млрд грн на виплати субсидій. Це на 25% більше, ніж минулого року. Їх отримають 3 млн українських родин, усі, хто потребують допомоги.