За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку.
Україна змогла повністю забезпечити себе власним газом
Денис Шмигаль звертає увагу на те, що "Нафтогаз України" і державне підприємство "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму.
Окрім того, наголошується, що наша країна також проходить цю зиму зі збалансованою електроенергосистемою.
Що буде з тарифами на електроенергію, газ і тепло
За словами Дениса Шмигаля, тарифи на електроенергію, газ і тепло не зміняться до кінця опалювального сезону.
Очільник Кабміну офіційно підтвердив, що тариф на електроенергію для населення й далі складатиме 2 грн 64 коп. за кВт-год. Тариф на газ — 7 грн 96 коп. за кубометр.
Окрім того, протягом поточного року буде виділено 50 млрд грн на виплати субсидій. Це на 25% більше, ніж минулого року. Їх отримають 3 млн українських родин, усі, хто потребують допомоги.
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