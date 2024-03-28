Польські фермери розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
Категорія
Україна
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Польські фермери розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

ДПСУ
вантажівка

Польські фермери розблокували пункту пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Україною. Рух вантажівок відновили.

У Польщі розблокували ще один пункт пропуску

За інформацією від польських прикордонників, на території Польщі перед КПП "Угринів-Долгобичув" у звичайному режимі здійснюється пропуск вантажних автомобілів.

У черзі на перетин кордону стоять 120 вантажівок.

При цьому у Польщі зазначають, що блокада руху вантажівок на вказаному пункті пропуску може відновитися 2 квітня.

Просимо водіїв та перевізників врахувати інформацію, — повідомляють прикордонники.

Що відомо про блокаду кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Проте нещодавно розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, 21 березня припинилася блокада КПП "Зосин-Устилуг". Рух вантажівок як на в'їзд, так і на виїзд з України відновився.

Також зазначимо, що раніше польські фермери не випускали з України вантажівки на двох пунктах пропуску — "Ягодин" та "Рава-Руська".

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