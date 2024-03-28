Польские фермеры разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры разблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

ГПСУ
грузовик
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Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" на границе с Украиной. Движение грузовиков возобновили.

В Польше разблокирован еще один пункт пропуска

По информации от польских пограничников, на территории Польши перед КПП "Угринов-Долгобычев" в обычном режиме осуществляется пропуск грузовых автомобилей.

В очереди на пересечение границы стоят 120 грузовиков.

При этом в Польше отмечают, что блокада движения грузовиков на указанном пункте пропуска может быть возобновлена 2 апреля.

Просим водителей и перевозчиков учесть информацию, — сообщают пограничники.

Что известно о блокаде границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами, а недавно они начали высыпать украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.

Также отметим, что ранее польские фермеры не выпускали из Украины грузовики на двух пунктах пропуска — "Ягодин" и "Рава-Русская".

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