Польские фермеры прекращают блокаду границы с Россией — известна причина

Фермеры в Польше официально подтвердили, что намерены прекратить акцию протеста на границе с Россией. По их словам, главная причина — грядущие пасхальные праздники.
Протест на польско-российской границе будет прекращен
Согласно данным местных журналистов, фермеры все-таки решили приостановить акцию протеста на границе с Российской Федерацией в Гжехотках, которую они начали в среду, 20 марта.
Что важно понимать, тогда аграрии заблокировали пересечение границы, пропуская одну машину в час.
По словам Ежи Салитра из правления Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты, он был шокирован тем, сколько товаров поступает в Европейский Союз из страны-агрессорки.
Он также обратил внимание на то, что официальный Брюссель до сих пор не принял решение о запрете импорта зерна из России в Сообщество.
Несмотря на это, организаторы акции официально подтвердили журналистам, что блокаду границы прекращают в связи с предстоящими пасхальными праздниками.
Следует обратить внимание на то, что ранее польские фермеры были настроены более решительно и анонсировали блокаду российской границы по меньшей мере на месяц.
Блокада границы Украины. Последние новости
20 марта украинский посол в Польше Василий Зварыч официально заявил о возобновлении движения всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика — Шегини".
В четверг 21 марта стало известно, что польские протестующие перестанут блокировать движение транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин — Устилуг".
24 марта выяснилось, что фермеры в Польше вообще не пропускают украинские грузовики, следующие из Украины в Польшу, на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".
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