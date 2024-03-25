Польские фермеры прекращают блокаду границы с Россией — известна причина

Фермеры в Польше официально подтвердили, что намерены прекратить акцию протеста на границе с Россией. По их словам, главная причина — грядущие пасхальные праздники.

Протест на польско-российской границе будет прекращен

Согласно данным местных журналистов, фермеры все-таки решили приостановить акцию протеста на границе с Российской Федерацией в Гжехотках, которую они начали в среду, 20 марта.

Что важно понимать, тогда аграрии заблокировали пересечение границы, пропуская одну машину в час.

По словам Ежи Салитра из правления Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты, он был шокирован тем, сколько товаров поступает в Европейский Союз из страны-агрессорки.

Он также обратил внимание на то, что официальный Брюссель до сих пор не принял решение о запрете импорта зерна из России в Сообщество.

Несмотря на то, что страны осудили нападение России на Украину, товарообмен с Россией продолжается. Перевозят многое, в частности, везут газ и не только сжиженный, один водитель сказал, что везет метан, — рассказал Ежи Салитра. Поделиться

Несмотря на это, организаторы акции официально подтвердили журналистам, что блокаду границы прекращают в связи с предстоящими пасхальными праздниками.

Следует обратить внимание на то, что ранее польские фермеры были настроены более решительно и анонсировали блокаду российской границы по меньшей мере на месяц.

Блокада границы Украины. Последние новости

20 марта украинский посол в Польше Василий Зварыч официально заявил о возобновлении движения всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика — Шегини".

В четверг 21 марта стало известно, что польские протестующие перестанут блокировать движение транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин — Устилуг".