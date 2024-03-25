Польские фермеры прекращают блокаду границы с Россией — известна причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Польские фермеры прекращают блокаду границы с Россией — известна причина

Польские фермеры
Читати українською

Фермеры в Польше официально подтвердили, что намерены прекратить акцию протеста на границе с Россией. По их словам, главная причина — грядущие пасхальные праздники.

Протест на польско-российской границе будет прекращен

Согласно данным местных журналистов, фермеры все-таки решили приостановить акцию протеста на границе с Российской Федерацией в Гжехотках, которую они начали в среду, 20 марта.

Что важно понимать, тогда аграрии заблокировали пересечение границы, пропуская одну машину в час.

По словам Ежи Салитра из правления Варминско-Мазурской сельскохозяйственной палаты, он был шокирован тем, сколько товаров поступает в Европейский Союз из страны-агрессорки.

Он также обратил внимание на то, что официальный Брюссель до сих пор не принял решение о запрете импорта зерна из России в Сообщество.

Несмотря на то, что страны осудили нападение России на Украину, товарообмен с Россией продолжается. Перевозят многое, в частности, везут газ и не только сжиженный, один водитель сказал, что везет метан, — рассказал Ежи Салитра.

Несмотря на это, организаторы акции официально подтвердили журналистам, что блокаду границы прекращают в связи с предстоящими пасхальными праздниками.

Следует обратить внимание на то, что ранее польские фермеры были настроены более решительно и анонсировали блокаду российской границы по меньшей мере на месяц.

Блокада границы Украины. Последние новости

20 марта украинский посол в Польше Василий Зварыч официально заявил о возобновлении движения всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика — Шегини".

В четверг 21 марта стало известно, что польские протестующие перестанут блокировать движение транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин — Устилуг".

24 марта выяснилось, что фермеры в Польше вообще не пропускают украинские грузовики, следующие из Украины в Польшу, на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Забастовка польских фермеров. Масштабные протесты анонсированы по всей стране
Забастовка
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Власти ЕС выдвинули бескомпромиссное требование польским протестующим
Еврокомиссия
Жозеп Боррель
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польские протестующие разблокировали движение автобусов через ПП "Медика"
ГПСУ
Польские протестующие разблокировали движение автобусов через ПП "Медика"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?