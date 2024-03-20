Польские протестующие разблокировали движение автобусов через ПП "Медика"

Разблокировка движения автобусов на ПП "Медика"

В ГПСУ сообщили, что в пункте пропуска "Шегини-Медика" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях.

В то же время движение для грузовиков ограничено.

Ранее стало известно, что польские фермеры 20 марта заблокировали грузовики и автобусы на ЧП "Медика — Шегини" ориентировочно до 20:00. В то же время, по данным пограничников, участники акций протеста не пропускали и легковые автомобили, однако они имели возможность объехать протест.

Блокировка движения началась около 11:10. Его организаторы планировали пропускать по одному автобусу на два часа как на въезд в Украину, так и на выезд.

Протесты фермеров: что известно

20 марта в Польше проходит общенациональный протест фермеров. Они заблокировали сельскохозяйственной техникой ряд дорог, ведущих в большие города, и скоростные автотрассы, в том числе и на подъездах к пограничным переходам с соседними странами.

Было запланировано 580 протестов с участием 70 тыс. фермеров.

В то же время на украинской границе протесты фермеров и перевозчиков продолжаются уже несколько месяцев.