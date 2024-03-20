Польские протестующие разблокировали движение автобусов через ПП "Медика"

Вечером 20 марта польские протестующие разблокировали движение пассажирских автобусов через ПП "Медика" в обоих направлениях.
Разблокировка движения автобусов на ПП "Медика"
В ГПСУ сообщили, что в пункте пропуска "Шегини-Медика" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях.
В то же время движение для грузовиков ограничено.
Ранее стало известно, что польские фермеры 20 марта заблокировали грузовики и автобусы на ЧП "Медика — Шегини" ориентировочно до 20:00. В то же время, по данным пограничников, участники акций протеста не пропускали и легковые автомобили, однако они имели возможность объехать протест.
Блокировка движения началась около 11:10. Его организаторы планировали пропускать по одному автобусу на два часа как на въезд в Украину, так и на выезд.
Протесты фермеров: что известно
20 марта в Польше проходит общенациональный протест фермеров. Они заблокировали сельскохозяйственной техникой ряд дорог, ведущих в большие города, и скоростные автотрассы, в том числе и на подъездах к пограничным переходам с соседними странами.
Было запланировано 580 протестов с участием 70 тыс. фермеров.
В то же время на украинской границе протесты фермеров и перевозчиков продолжаются уже несколько месяцев.
Польские фермеры требуют отмены или ослабления ограничений, наложенных "Зеленым соглашением" ЕС для борьбы с изменениями климата. Также они хотят возвращения таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые ЕС отменил в 2022 году.
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