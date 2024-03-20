Польські протестувальники розблокували рух автобусів через ПП "Медика"

Ввечері 20 березня польські протестувальники розблокували рух пасажирських автобусів через ПП "Медика" в обох напрямках.
Розблокування руху автобусів на ПП "Медика"
У ДПСУ повідомили, що у пункті пропуску «Шегині-Медика» відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів у обох напрямках.
Водночас рух для вантажівок обмежено.
Раніше стало відомо, що польські фермери 20 березня заблокували вантажівок і автобусів на ПП "Медика — Шегині" орієнтовно до 20:00. Водночас, за даними прикордонників, учасники акцій протесту не пропускали і легкові автомобілі, однак ті мали можливість об’їхати протест.
Блокування руху розпочалося близько 11:10. Його організатори планували пропускати по одному автобусу на дві години як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.
Протести фермерів: що відомо
20 березня у Польщі проходить загальнонаціональний протест фермерів. Вони заблокували сільськогосподарською технікою низку доріг, що ведуть до великих міст, та швидкісних автотрас, зокрема і на під'їздах до прикордонних переходів з сусідніми країнами.
Було заплановано 580 протестів за участю 70 тис фермерів.
Водночас на українському кордоні протести фермерів та перевізників тривають вже кілька місяців.
Польскі фермери вимагають скасування або послаблення обмежень, накладених "Зеленою угодою" ЄС для боротьби зі змінами клімату. Також вони хочуть повернення митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які ЄС скасував у 2022 році.
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