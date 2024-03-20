Польські протестувальники розблокували рух автобусів через ПП "Медика"

Розблокування руху автобусів на ПП "Медика"

У ДПСУ повідомили, що у пункті пропуску «Шегині-Медика» відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів у обох напрямках.

Водночас рух для вантажівок обмежено.

Раніше стало відомо, що польські фермери 20 березня заблокували вантажівок і автобусів на ПП "Медика — Шегині" орієнтовно до 20:00. Водночас, за даними прикордонників, учасники акцій протесту не пропускали і легкові автомобілі, однак ті мали можливість об’їхати протест.

Блокування руху розпочалося близько 11:10. Його організатори планували пропускати по одному автобусу на дві години як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.

Протести фермерів: що відомо

20 березня у Польщі проходить загальнонаціональний протест фермерів. Вони заблокували сільськогосподарською технікою низку доріг, що ведуть до великих міст, та швидкісних автотрас, зокрема і на під'їздах до прикордонних переходів з сусідніми країнами.

Було заплановано 580 протестів за участю 70 тис фермерів.

Водночас на українському кордоні протести фермерів та перевізників тривають вже кілька місяців.