Польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією — відома причина

Фермери у Польщі офіційно підтвердили, що мають намір припинити акцію протесту на кордоні з Росією. За їхніми словами, головна причина — прийдешні великодні свята.
Протест на польсько-російському кордоні буде припинено
Згідно з даними місцевих журналістів, фермери все-таки вирішили призупинити акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією у Гжехотках, яку вони почали у середу, 20 березня.
Що важливо розуміти, тоді аграрії заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.
За словами Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати, він насправді був шокований тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з країни-агресорки.
Він також звернув увагу на те, що офіційний Брюссель досі не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства.
Попри це організатори акції офіційно підтвердили журналістам, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами.
Варто звернути увагу на те, що раніше польські фермери були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.
Блокада кордону України. Останні новини
20 березня український посол в Польщі Василь Зварич офіційно заявив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика — Шегині".
У четвер 21 березня стало відомо, що польські протестувальники припинять блокувати рух транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин — Устилуг".
24 березня з’ясувалося, що фермери у Польщі взагалі не пропускають українські вантажівки, які слідують з України в Польщу, на пунктах пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська".
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