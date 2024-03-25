Польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією — відома причина
Категорія
Економіка
Дата публікації

Польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією — відома причина

Польські фермери

Фермери у Польщі офіційно підтвердили, що мають намір припинити акцію протесту на кордоні з Росією. За їхніми словами, головна причина — прийдешні великодні свята.

Протест на польсько-російському кордоні буде припинено

Згідно з даними місцевих журналістів, фермери все-таки вирішили призупинити акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією у Гжехотках, яку вони почали у середу, 20 березня.

Що важливо розуміти, тоді аграрії заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

За словами Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати, він насправді був шокований тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з країни-агресорки.

Він також звернув увагу на те, що офіційний Брюссель досі не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства.

Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан, — розповів Єжи Салітра.

Попри це організатори акції офіційно підтвердили журналістам, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами.

Варто звернути увагу на те, що раніше польські фермери були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.

Блокада кордону України. Останні новини

20 березня український посол в Польщі Василь Зварич офіційно заявив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика — Шегині".

У четвер 21 березня стало відомо, що польські протестувальники припинять блокувати рух транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин — Устилуг".

24 березня з’ясувалося, що фермери у Польщі взагалі не пропускають українські вантажівки, які слідують з України в Польщу, на пунктах пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Страйк польських фермерів. Масштабні протести анонсовано по всій країні
Страйк
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Влада ЄС висунула безкомпромісну вимогу польським протестувальникам
Єврокомісія
Жозеп Боррель
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польські протестувальники розблокували рух автобусів через ПП "Медика"
ДПСУ
Кордон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?