Польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією — відома причина

Фермери у Польщі офіційно підтвердили, що мають намір припинити акцію протесту на кордоні з Росією. За їхніми словами, головна причина — прийдешні великодні свята.

Протест на польсько-російському кордоні буде припинено

Згідно з даними місцевих журналістів, фермери все-таки вирішили призупинити акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією у Гжехотках, яку вони почали у середу, 20 березня.

Що важливо розуміти, тоді аграрії заблокували перетин кордону, пропускаючи одну машину на годину.

За словами Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати, він насправді був шокований тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з країни-агресорки.

Він також звернув увагу на те, що офіційний Брюссель досі не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до Співтовариства.

Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан, — розповів Єжи Салітра. Поширити

Попри це організатори акції офіційно підтвердили журналістам, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами.

Варто звернути увагу на те, що раніше польські фермери були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.

Блокада кордону України. Останні новини

20 березня український посол в Польщі Василь Зварич офіційно заявив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика — Шегині".

У четвер 21 березня стало відомо, що польські протестувальники припинять блокувати рух транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин — Устилуг".