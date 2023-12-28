Солдаты РФ массово сдаются в плен на Таврийском направлении

Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский официально подтвердил, что два десятка российских оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении только в течение 27 декабря.
На Таврийском направлении россияне продолжают сдаваться в плен
По словам Александра Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ “Таврия” около 20 российских захватчиков сдались в плен.
Кроме того, сообщается, что украинским воинам удалось уничтожить и повредить немалое количество бронетехники армии РФ.
Что важно понимать, основные усилия враг продолжает концентрировать на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Маринском и Запорожском направлениях.
Также солдаты РФ не останавливают активные пехотные атаки при поддержке большого количества бронетехники.
Штупун назвал самый тяжелый месяц для бойцов ВСУ на Таврийском направлении
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Александр Штупун заявил, что прямо сейчас, в декабре, украинские воины переживают тяжелый период боев на указанном участке фронта.
По словам Александра Штупуна, на севере Марьинки еще находятся украинские подразделения.
Кроме того, указано, что армия РФ начала еще больше давить на Новомихайловку.
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