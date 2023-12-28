Солдаты РФ массово сдаются в плен на Таврийском направлении

Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский официально подтвердил, что два десятка российских оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении только в течение 27 декабря.

На Таврийском направлении россияне продолжают сдаваться в плен

По словам Александра Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ “Таврия” около 20 российских захватчиков сдались в плен.

Кроме того, сообщается, что украинским воинам удалось уничтожить и повредить немалое количество бронетехники армии РФ.

Что важно понимать, основные усилия враг продолжает концентрировать на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Маринском и Запорожском направлениях.

Также солдаты РФ не останавливают активные пехотные атаки при поддержке большого количества бронетехники.

В общей сложности, на Таврийском направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артобстрелов, - рассказывает Александр Тарнавский. Поделиться

Штупун назвал самый тяжелый месяц для бойцов ВСУ на Таврийском направлении

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Александр Штупун заявил, что прямо сейчас, в декабре, украинские воины переживают тяжелый период боев на указанном участке фронта.

Потому что враг все время штурмует Марьинку, Авдеевку. Несет значительные потери, но сунет вперед. Пытается взять или до конца года, или есть какой-нибудь другой срок. Но я считаю, что по количеству атак, по давлению на наши подразделения, то крайний месяц этого года самый тяжелый. Поделиться

По словам Александра Штупуна, на севере Марьинки еще находятся украинские подразделения.

Кроме того, указано, что армия РФ начала еще больше давить на Новомихайловку.