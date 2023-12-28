Солдати РФ масово здаються в полон на Таврійському напрямку

Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський офіційно підтвердив, що приблизно два десятки російських окупантів здалися в полон на Таврійському напрямку лише протягом 27 грудня.
На Таврійському напрямку росіяни продовжують здаватися в полон
За словами Олександра Тарнавського, в операційній зоні ОСУВ Таврія близько 20 російських загарбників здалися в полон.
Окрім того, вказано, що українським воїнам вдалося знищити та пошкодити чималу кількість бронетехніки армії РФ.
Що важливо розуміти, основні зусилля ворог продовжує концентрувати на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Марїнському та Запорізькому напрямках.
Також солдати РФ не зупиняють активні піхотні атаки за підтримки значної кількості бронетехніки.
Штупун назвав найважчий місяць для бійців ЗСУ на Таврійському напрямку
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив про те. що просто зараз, у грудня, українські воїни переживають найважчий період боїв на вказаній ділянці фронту.
За словами Олександра Штупуна, на півночі Мар’їнки ще знаходяться українські підрозділи.
Окрім того, вказано, що армія РФ почала ще більше тиснути на Новомихайлівку.
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