Создатели "Мавки" анонсировали съемки украинского супергеройского фильма

В Украине снимут полнометражный супергеройский фильм "Крутивус. Возвращение силы". Главными персонажами в ленте станут украинские сказочные герои: Крутивус, Вырвидуб, Вернигора и Котигорошко. Они будут противостоять злодеям из российских мультфильмов.

"Крутивус. Возвращение силы": что известно

"Крутивус. Возвращение силы" — это абсолютно современная история, события которой будут разворачиваться в Киеве. В городе рядом с обычными людьми столетиями живут мифические существа. Они выглядят так же, как мы, однако имеют различные сверхъестественные способности. Однако им пользоваться им запрещает давняя сделка. Впрочем, правила игры меняются, когда на далеком Севере зашевелилось давнее зло, стремящееся покорить себе Украину.

В центре сюжета — украинские супергерои, которые станут против этого зла. Но для этого сначала им нужно вернуть себе собственные магические способности, почти исчезнувшие за столетие бездействия.

Да, Марий Крутивус сейчас подрабатывает аниматором на детских праздниках, а когда-то мог поворачивать реки в другую сторону. Устим Вернигора был вынужден обуздать собственную огромную физическую силу, и теперь работает уборщиком в цирке. Диан Вирвидуб, бывший обладатель растительного царства, теперь — обычный экоактивист и садовник. А Вия Котигорошко, которая когда-то имела суперскорость и владела боевыми искусствами, сегодня является скромной работницей архива.

А будут противостоять супергероям суперзлодеи, которых придумали в РФ: обладательница Василиса Ужасна, Соловей Разбойник, Емеля Дурник и Алеша Попович. Поделиться

К слову, автором идеи, сценаристом и режиссером проекта является Артем Литвиненко, а производством будет заниматься его продакшен-компания А17 под эгидой FILM.UA, создавшая легендарный мультфильм “Мавка. Лесная песня».

Украинские супергерои долгое время сидели в шароварах, ели вареники и сало — такое место для них определяла империя. Я хочу построить мир современных, привлекательных и одновременно сложных и противоречивых украинских супергероев, долго скрывавших от нас свое существование.

Что известно о новом мультфильме от создателей "Мавка. Лісова пісня"

Анимационная студия Animagrad, выпустившая один из самых успешных украинских мультфильмов "Мавка. Лісова пісня", совместно с ужгородской студией "Наша Файта" выпустили первый тизер новой анимационной работы.

В пресс-службе компании FILM.UA Group отметили, что креативным продюсером анимационной ленты выступает Антонио Лукич, известный режиссерскими работами над фильмами "Мои мысли тихие" и "Люксембург. Люксембург". Поделиться

Отмечается, что идея создания мультфильма "Наша Файта" возникла по мотивам одноименного ютуб-проекта.