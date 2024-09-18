Творці "Мавки" анонсували зйомки українського супергеройського фільму

В Україні знімуть повнометражний супергеройський фільм "Крутивус. Повернення сили". Головними персонажами у стрічці стануть українські казкові герої: Крутивус, Вирвидуб, Вернигора та Котигорошко. Вони протистоятимуть лиходіям з російських мультфільмів.

"Крутивус. Повернення сили": що відомо

"Крутивус. Повернення сили" — це абсолютно сучасна історія, події якої розгортатимуться у Києві. У місті поруч зі звичайними людьми сторіччями живуть міфічні істоти. Вони мають такий самий вигляд, як ми, проте мають різноманітні надприродні здібності. Проте користуватися ними їм забороняє давня угода. Утім, правила гри змінюються, коли на далекій Півночі заворушилося давнє зло, що прагне підкорити собі Україну.

У центрі сюжету — українські супергерої, що стануть проти цього зла. Але для цього спочатку їм треба повернути собі власні магічні здібності, що майже зникли за століття бездіяльності.

Так, Марій Крутивус зараз підробляє аніматором на дитячих святах, а колись міг повертати річки в інший бік. Устим Вернигора був змушений приборкати власну величезну фізичну силу, і тепер працює прибиральником у цирку. Діян Вирвидуб, колишній володар рослинного царства, тепер — звичайний екоактивіст і садівник. А Вія Котигорошко, яка колись мала супершвидкість та володіла бойовими мистецтвами, сьогодні є скромною працівницею архіву.

А протистоятимуть супергероям суперлиходії, яких придумали в РФ: володарка Василіса Ужасна, Соловей Розбійник, Ємєля Дурник і Альоша Попович. Поширити

До слова, автором ідеї, сценаристом та режисером проєкту є Артем Литвиненко, а виробництвом займатиметься його продакшен-компанія А17 під егідою FILM.UA, які створили легендарний мультфільм “Мавка. Лісова пісня”.

Українські супергерої довгий час "сиділи у шароварах", їли вареники та сало — таке місце для них визначала імперія. Я хочу побудувати світ сучасних, привабливих і водночас складних та суперечливих українських супергероїв, які довго приховували від нас своє існування.

Що відомо про новий мультфільм від творців "Мавка. Лісова пісня"

Анімаційна студія Animagrad, яка випустила один з найуспішних українських мультфільмів "Мавка. Лісова пісня", спільно з ужгородською студією "Наша Файта" випустили перший тизер нової анімаційної роботи.

У пресслужбі компанії FILM.UA Group зазначили, що креативним продюсером анімаційної стрічки виступає Антоніо Лукіч, відомий режисерськими роботами над фільмами "Мої думки тихі" та "Люксембург. Люксембург". Поширити

Зазначається, що ідея створення мультфільму "Наша Файта" виникла за мотивами однойменного ютуб-проєкту.