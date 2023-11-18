Спалахи. Александр Положинский представил новую мощную песню

Украинский музыкант и военный Александр Положинский выпустил новую песню "Спалахи". Ее уже можно послушать на стриминговых платформах.
Новая песня Александра Положинского
Александр Положинский вместе с музыкантом, продюсером и волонтером Денисом Бреславским выпустили песню под названием «Спалахи».
По словам Положинского, ее писали дистанционно.
Текст и исполнение – Александра Положинского. Музыка – Дениса Бреславского. Запись голоса на студии Wood Records сделал Михаил Лукьяненко. Строительство и мастеринг на студии звукозаписи М.А.RT сделал Сергей Кондратьев.
Что известно об Александре Положинском
Александр Положинский – украинский певец, лидер украинской группы «Тартак», проекта «Бувье», проекта «Ол. Ив.'Е», военнослужащий 47-й бригады ВСУ.
В июне 2022 года во время службы записал песню, посвященную волонтерам.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-