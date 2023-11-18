Спалахи. Александр Положинский представил новую мощную песню
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Спалахи. Александр Положинский представил новую мощную песню

Александр Положинский
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Источник:  Александр Положинский

Украинский музыкант и военный Александр Положинский выпустил новую песню "Спалахи". Ее уже можно послушать на стриминговых платформах.

Новая песня Александра Положинского

Александр Положинский вместе с музыкантом, продюсером и волонтером Денисом Бреславским выпустили песню под названием «Спалахи».

По словам Положинского, ее писали дистанционно.

Вышла новая песня, которую считаю очень важной. Создали мы ее вместе с Денисом Бреславским, писали дистанционно: я – в Киеве, Денис – в Харькове. Символично.

Текст и исполнение – Александра Положинского. Музыка – Дениса Бреславского. Запись голоса на студии Wood Records сделал Михаил Лукьяненко. Строительство и мастеринг на студии звукозаписи М.А.RT сделал Сергей Кондратьев.

Что известно об Александре Положинском

Александр Положинский – украинский певец, лидер украинской группы «Тартак», проекта «Бувье», проекта «Ол. Ив.'Е», военнослужащий 47-й бригады ВСУ.

В июне 2022 года во время службы записал песню, посвященную волонтерам.

Эту песню я должен был записать в минувшее воскресенье, когда был в Киеве. К сожалению, не сложилось. Потому записываю на телефон. После написана давненько, посвященная украинским волонтерам.

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