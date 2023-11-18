Спалахи. Олександр Положинський представив нову потужну пісню

Український музикант та військовий Олександр Положинський випустив нову пісню “Спалахи”. Її вже можна послухати на стримінгових платформах.
Нова пісня Олександра Положинського
Олександр Положинськийразом з музикантом, продюсером та волонтером Денисом Бреславським випустили пісню під назвою назвою «Спалахи».
За словами Положинського, її писали дистанційно.
Текст і виконання – Олександра Положинського. Музика – Дениса Бреславского. Запис голосу на студії Wood Records зробив Михайло Лукʼяненко. Зведення й мастерінг на студії звукозапису М.А.R.T. зробив Сергій Кондратьєв.
Що відомо про Олександра Положинського
Олександр Положинський — український співак, лідер українського гурту «Тартак», проєкту «Був'є», проєкту «Ол. Ів.'Є», військовослужбовець 47-ї бригади ЗСУ.
У червні 2022 року під час служби записав пісню, присвячену волонтерам.
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