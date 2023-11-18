Спалахи. Олександр Положинський представив нову потужну пісню
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Спалахи. Олександр Положинський представив нову потужну пісню

Олександр Положинський
Джерело:  Олександр Положинський

Український музикант та військовий Олександр Положинський випустив нову пісню “Спалахи”. Її вже можна послухати на стримінгових платформах.

Нова пісня Олександра Положинського

Олександр Положинськийразом з музикантом, продюсером та волонтером Денисом Бреславським випустили пісню під назвою назвою «Спалахи».

За словами Положинського, її писали дистанційно.

Вийшла нова пісня, яку вважаю дуже важливою. Створили ми її разом із Денисом Бреславським, писали дистанційно: я – в Києві, Денис – у Харкові. Символічно.

Текст і виконання – Олександра Положинського. Музика – Дениса Бреславского. Запис голосу на студії Wood Records зробив Михайло Лукʼяненко. Зведення й мастерінг на студії звукозапису М.А.R.T. зробив Сергій Кондратьєв.

Що відомо про Олександра Положинського

Олександр Положинський — український співак, лідер українського гурту «Тартак», проєкту «Був'є», проєкту «Ол. Ів.'Є», військовослужбовець 47-ї бригади ЗСУ.

У червні 2022 року під час служби записав пісню, присвячену волонтерам.

Цю пісню я мав записати у минулу неділю, коли був у Києві. На жаль, не склалося. Тому записую на телефон. Після написана давненько, присвячена українським волонтерам.

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